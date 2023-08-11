这个超能力韩剧史上还是第一次！《摸心第六感》还未开播，观众们先担忧：设定不会惹争议吧？

8月10，JTBC新土日剧《摸心第六感》举办了发布会，主演李民基、韩志旼、EXO SUHO等悉数亮相。

《摸心第六感》由《锥子》、《耀眼》的金鉐润导演与李南奎作家三度合作，描述了在零犯罪的清静农村中，一位被降职的热血刑警文张烈（李民基 饰），借助拥有摸屁读心术的兽医奉艺奋（韩志旼 饰）的能力的悬疑爱情罗曼史，在断案中体验了一把粉红泡泡。



온라인 제작발표회 현장 스틸 컷 공개

성실한 오지라퍼 수의사 봉예분

야망 가득 또라이 형사 문장열을 만나다



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(토) 밤

JTBC 《#힙하게》 첫 방송#한지민 #이민기 #수호 pic.twitter.com/WRoviQLdh8 — JTBC LOVE (@jtbclove) August 10, 2023

李民基凭藉《Beauty Inside》、《今生第一次》、《我的出走日记》等热播剧而受到广大观众的喜爱和追捧，本次在《摸心第六感》中饰演为了重返首尔广域搜查队而藉助女主角超能力、野心满满的精英刑警文张烈，这也是他继《我的出走日记》之后再次与金鉐润导演合作，为了更好的诠释刑警形象，李民基透露为此增重。



韩志旼扮演的兽医奉艺奋拥有非凡超能力，只要摸到人或动物的屁股，她就能知道对方的过往，这也是韩志旼很少尝试的浪漫喜剧角色，令人十分期待她的表现。



从电视剧宣传开始，因为「摸屁股」这一设定而遭到部份观众的诟病，担心引发性骚扰争议。 导演解释：「剧情如同剧名一样很有个性，是一个全新的浪漫喜剧领域，女主角拥有只要触碰别人的屁股就能知道对方过往的超能力，这只是一个表现手法，想要拍得和其他悬疑片不同，如果简单的碰触就能发挥超能力或者看到过去就太没意思了，是故意设定成那样的。 我也听说了观众们的担忧，其实故事的脉络比较重要，如果没有前后铺垫的话，大家可能会想歪，不过大家完全不需要担心，看过剧之后就会明白了。」

此外，《摸心第六感》将於8月12日开播。



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