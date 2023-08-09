旗安84來台灣各種初印象超特別！春聯是防鬼、千元鈔讓他湧起暑假作業PTSD、媽祖像Pucca XD

旗安84近日受台灣觀光局之邀來到台灣，拍攝了台東行Vlog替台灣觀光做宣傳，整支影片完全可以感受到旗安84直來直往又有趣的性格，對台灣各種事物的初次印象相當搞笑。

首先，旗安84在松山機場喝了星巴克，他嘗了嘗味道形容：「差不多的GDP味道，台灣和韓國的GDP（味道）幾乎一樣。」GDP即國內生產毛額，難道是指「錢的味道」？



飛了國內線到台東，到了下榻的民宿，旗安84看見房間門口都貼著春聯，直接誤以為是全世界都有的防鬼文化。在拿千元鈔說明匯率與通行貨幣的時候，他還說了鈔票圖案不是偉人而是「像東亞展會出現的畫」，更說讓他湧起假期作業PTSD（創傷後壓力症候群）。



看了台東有名的熱氣球國際嘉年華，他對每個熱氣球的形容也很好笑，小丑是電影《牠》的恐怖小丑，全聯福利熊是電玩遊戲角色「克拉克」，還形容點火的過程「在屁眼點火後，戰士們就能站起來」，可惜這天風太大無法起飛。



隔天再來一次，旗安又用自己的方式介紹各個熱氣球，媽祖變成「和卡通《Pucca》（中國娃娃）很像的朋友」，而看著觀光局吉祥物喔熊被點火的過程，他忍不住喊他「可憐(?)的熱氣球」，令人噴笑。當氣球冉冉上升，他還說畫面根本是英語作業本封面（編：是對學生時代多有PTSD XDD）。



他對水果的樣貌、食物的口感形容也相當好笑，說芭樂是「青春期的蘋果」，釋迦是比芭樂更嚴重，是皮脂腺爆發那種。實際看到釋迦時，他還驚呼了一聲，提醒密集恐懼症的人要小心。他吃下臭豆腐大皺眉的樣子也全放送出來，蚵仔煎他同樣很不喜歡，直言像大便XDDD



▼快來看完整Vlog影片，旗安84還遇到台大學生一起遊玩整天，想釣魚遇到親切老闆表示女兒在韓國留學，免費租借他釣魚竿還請吃芒果！網友都說喜歡旗安84真誠的性格，也對魚竿老闆的舉動倍感窩心呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞