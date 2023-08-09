Rain製作的男團「Ciipher」4名成員退出，只剩下3名成員！網友：「根本不會經營，以後不要再推男團了」

Ciipher 所屬公司 RAINCOMPANY 今日（9日）表示：「本公司經過充分的討論，尊重了成員個人的意願，雙方達成協議，成員Tan、Tag、度煥、Won 從今天開始正式結束了活動。」

剩下的3名成員Hwi、賢彬和KEITA計劃進行個人活動及之後重新組隊繼續活動。首先KEITA將在8月在日本舉行首場粉絲見面會，三人將通過各種項目持續與粉絲們見面。日前也有消息指出KEITA可能會加入《Boys Planet》的衍生組合。



公司表示：「我們再次強調，這是經過長時間相互尊重、充分討論後，根據成員們的個人原因和意見做出的決定。再次感謝喜愛 Ciipher 的粉絲們，希望大家今後對成員們給予溫暖的支持和喜愛，真心支持在各自的道路上重新開始的成員們的未來。」

而 Ciipher 是2021年3月出道的男團，由 Rain 製作而成爲話題，他也曾帶著他們上節目宣傳，更找來妻子金泰希出演出道曲《An Ggulyeo》MV，不過...才出道2年半就從7人變成4人，這也讓人想起他之前打造的 MBLAQ 啊～！讓不少網友也表示：「Rain 以後別簽人了吧！根本不會經營」、「Rain 以後還是不要再推男團了」、「哎～真的是」等等。



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