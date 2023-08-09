超寫實懸疑驚悚電影《Target目標》申惠善首度挑戰，搭檔金成均、姜泰伍共同找出兇手

驚悚電影《Target目標》劇情描述一位因二手物品交易而成為罪犯目標的女子秀賢（申惠善飾）所展開的懸疑事件。本片於今日上午舉辦了製作發表會，導演以及主要演員申惠善、金成均、李珠英等均來到現場。
導演表示，現在二手交易的狀況相當常見，也常常聽朋友們講述會遇見各式各樣不同的賣家或買家，所以覺得很有趣，同時也看到詐騙手法不斷翻新的節目介紹，於是便想找出這些資料製作成題材，希望引發大眾共鳴。而以浪漫喜劇愛情題材著稱的女演員申惠善，首度挑戰懸疑驚悚題材，她覺得一件很小的事情竟然可以嚴重影響到一個人的日常生活，於是想挑戰一下這個角色。
申惠善在劇中飾演一位在裝潢公司上班的平凡上班族，不是什麼正義魔人，而是為了生活每天戰戰兢兢的女子。從現實中的自己來看，片中的秀賢行動以及選擇都充滿了勇氣，申惠善也想用這一份勇氣與觀眾們共勉。在韓國8月30日即將上映，也算是暑假檔期中的壓軸，申惠善表示許久沒有大螢幕作品，的確有些壓力，不過首次嘗試這樣的題材讓她更期待。
金成均則是繼《明堂》後再度與導演合作，在片中飾演一位追蹤到底的刑警，金成均從7月底的《D.P：逃兵追緝令2》之後，接下來又有綜藝節目《跟著哥哥到瑪雅》，以及Disney+的《Moving異能》公開，看似相當忙碌的他，表示自己其實已經休息了9個月，只是之前所拍攝的部分都一口氣出籠了。
李珠英則是飾演申惠善的同事好友，她覺得這部片不像是單純的電影，給人感覺更有紀錄片的寫實感，這次的角色也讓她希望嘗試看看。而正在軍中服役的姜泰伍當然沒能現身今日的發布會，他將在片中與金成均搭配共同追查案件真相，金成均在現場也協助大家了解姜泰伍的角色，並喊話希望他照顧身體，早日完成義務回歸。導演最後也表示，《Target目標》這樣的事件若發生在現實中，會令人相當害怕，期待大家也喜歡這部作品。
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