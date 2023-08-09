Rain制作的男团「Ciipher」4名成员退出，只剩下3名成员！网友：「根本不会经营，以后不要再推男团了」

Ciipher 所属公司 RAINCOMPANY 今日（9日）表示：「本公司经过充分的讨论，尊重了成员个人的意愿，双方达成协议，成员Tan、Tag、度焕、Won 从今天开始正式结束了活动。」

剩下的3名成员Hwi、贤彬和KEITA计划进行个人活动及之后重新组队继续活动。首先KEITA将在8月在日本举行首场粉丝见面会，三人将通过各种项目持续与粉丝们见面。日前也有消息指出KEITA可能会加入《Boys Planet》的衍生组合。



公司表示：「我们再次强调，这是经过长时间相互尊重、充分讨论后，根据成员们的个人原因和意见做出的决定。再次感谢喜爱 Ciipher 的粉丝们，希望大家今后对成员们给予温暖的支持和喜爱，真心支持在各自的道路上重新开始的成员们的未来。」

而 Ciipher 是2021年3月出道的男团，由 Rain 制作而成爲话题，他也曾带著他们上节目宣传，更找来妻子金泰希出演出道曲《An Ggulyeo》MV，不过...才出道2年半就从7人变成4人，这也让人想起他之前打造的 MBLAQ 啊～！让不少网友也表示：「Rain 以后别签人了吧！根本不会经营」、「Rain 以后还是不要再推男团了」、「哎～真的是」等等。



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