超写实悬疑惊悚电影《Target目标》申惠善首度挑战，搭档金成均、姜泰伍共同找出凶手

惊悚电影《Target目标》剧情描述一位因二手物品交易而成为罪犯目标的女子秀贤（申惠善饰）所展开的悬疑事件。本片於今日上午举办了制作发表会，导演以及主要演员申惠善、金成均、李珠英等均来到现场。

导演表示，现在二手交易的状况相当常见，也常常听朋友们讲述会遇见各式各样不同的卖家或买家，所以觉得很有趣，同时也看到诈骗手法不断翻新的节目介绍，於是便想找出这些资料制作成题材，希望引发大众共鸣。而以浪漫喜剧爱情题材著称的女演员申惠善，首度挑战悬疑惊悚题材，她觉得一件很小的事情竟然可以严重影响到一个人的日常生活，於是想挑战一下这个角色。



申惠善在剧中饰演一位在装潢公司上班的平凡上班族，不是什么正义魔人，而是为了生活每天战战兢兢的女子。从现实中的自己来看，片中的秀贤行动以及选择都充满了勇气，申惠善也想用这一份勇气与观众们共勉。在韩国8月30日即将上映，也算是暑假档期中的压轴，申惠善表示许久没有大萤幕作品，的确有些压力，不过首次尝试这样的题材让她更期待。



金成均则是继《明堂》后再度与导演合作，在片中饰演一位追踪到底的刑警，金成均从7月底的《D.P：逃兵追缉令2》之后，接下来又有综艺节目《跟著哥哥到玛雅》，以及Disney+的《Moving异能》公开，看似相当忙碌的他，表示自己其实已经休息了9个月，只是之前所拍摄的部分都一口气出笼了。



李珠英则是饰演申惠善的同事好友，她觉得这部片不像是单纯的电影，给人感觉更有纪录片的写实感，这次的角色也让她希望尝试看看。而正在军中服役的姜泰伍当然没能现身今日的发布会，他将在片中与金成均搭配共同追查案件真相，金成均在现场也协助大家了解姜泰伍的角色，并喊话希望他照顾身体，早日完成义务回归。导演最后也表示，《Target目标》这样的事件若发生在现实中，会令人相当害怕，期待大家也喜欢这部作品。



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