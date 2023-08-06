俞利親手寫出中文名字卻寫錯這個字！自曝在休息室與工作人員玩盲猜鳳梨酥！「每個品牌都難不倒我」

少女時代正歡慶出道16年，而俞利也在8月6日晚間於台北與1700位台灣SONE們見面，一登場她穿上粉色流蘇裝飾的背心獻唱「Into You」，讓全場粉絲們陷入瘋狂尖叫，望著一片粉紅手燈燈海，也讓台上的俞利相當感動。

俞利用標準的中文問候大家：「大家過得好嗎？我很想你們了！」許久沒有來台的她，表示台灣之所以可愛是因為充滿了她與SONE們的珍貴回憶，俞利也難忘之前曾在台逛夜市，除了鄰近的台北101，她也許願去高雄、宜蘭等台北以外的地區玩玩。更透露等等活動結束後，可能會到鼎泰豐吃她想念的美味小籠包。



在「重寫俞利的個人檔案」環節中，俞利正確地用中文寫出了自己的名字，連筆劃都是正確的，讓粉絲們為她大聲鼓掌，不過她想在後面加上「謝謝」兩字，卻不小心寫成了「射」，在主持人協助下她也趕緊加上了部首。自畫像的部分俞利則把自己畫成少女漫畫中的主角，有著一雙水汪汪大眼睛，臉型的部分她更表示，因為最近胖了一點，所以應該要畫大一點，引發全場大笑。



俞利表示每次來台，SONE總是送上許多應援的食物，今日也吃了大家送的鳳梨酥與珍珠奶茶。特別透露剛剛在後台時，還與工作人員一起玩「盲猜鳳梨酥」，就是隨便拿一個吃並且分辨出是哪一品牌，俞利說自己不參加競賽，因為根本難不倒她，多虧了SONE的應援，她對於各鳳梨酥品牌的口感早已非常熟悉。不過她自豪的卻是「盲喝分辨雪碧或可樂」，連續猜中五次，比所有工作人員都厲害。



跨足戲劇演出成績也非常出色的俞利，選不出自己最愛的角色，因為她表示每個角色都相當專注投入，每個都各具特色也都很喜歡，未來可能想挑戰一下《我的少女時代》這樣的純情角色，或是武打動作戲碼，總之尚未嘗試過的都希望有機會能夠演出看看。



俞利超厲害完成繞口令的考驗，因為音調對外國人來說非常困難，不過她的中文程度非常棒！但其他夜市遊戲的懲罰橋段竟然讓她喝到了沙士，她感覺口味很像韓國肚子痛的時候喝的藥品！她也戴上許多準備好的道具，讓粉絲們捕捉她特殊的可愛造型！最後她更與粉絲們大合照，約定要一輩子永遠一起走下去唷!



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