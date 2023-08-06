孙艺真甜蜜吐槽炫彬：「叫他把我拍得高一点，结果…」网友发现「新郎站姿」是亮点！

这一对真的甜到人快要睁不开眼啦XD

孙艺真昨日更新IG，分享了和炫彬一起去打高尔夫球时的照片，不小心又在放闪~

孙艺真留言说：「太热太热了如何是好。 我又来出演《任镇汉Class》高尔夫YouTube频道啦。 本来应该展现出进步很多的模样，不过似乎做不到呢……一边流汗一边紧急练习，但好像力不从心。」

照片中孙艺真一身白绿相间衣著站在球车前，太阳镜遮阳帽全部戴齐，看起来又美又专业。 孙艺真：「话说回来，我拜托新郎把我拍得高一点，结果真的只有变高。」 细看照片彷佛开了广角镜头般，为了视觉上拉长双腿还不慎切掉孙艺真的脚尖，看得出炫彬真的很努力了XD



更有显微镜网友发现：孙艺真镜片里倒影出炫彬的身影，拍摄姿势堪比扎马步，令人完全感受到他的真心XD



另一张照片里，孙艺真坐在球车内摆出优雅pose：「总之，在这蒸笼一般的炎热天气里，希望大家照顾好身体、不论做什么都Fighting。」



孙艺真去年3月与炫彬结婚，同年11月顺利产下一子，近日已开始接拍写真、逐渐复工。 两人因高尔夫球结缘，经常约会的地方就是高尔夫球场，还曾被网友拍到一起逛高尔夫球用品店，甚至度蜜月期也不忘带上高尔夫球装备。看来高尔夫球真是两人不变的交集XD



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