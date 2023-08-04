金賢重首次公開妻兒面容！滿月宴舉兒子慈愛出場酷似《獅子王》：「會把他好好養大」

據韓媒，金賢重上月29日在首爾某處舉辦兒子的滿月宴，第一次公開了妻子和兒子的長相。

滿月宴邀請了親戚朋友及演藝界人士，十分盛大。 金賢重和妻子一同入場，伴隨電影《獅子王》主題曲雙手舉高兒子，像老獅王介紹辛巴一樣向賓客介紹兒子，身邊的妻子也十分美麗。



金賢重表示：「我會好好養大小孩，讓大家看到他每一年、10年、20年好好長大的模樣。」

為滿月宴擔任司儀的是演員朴孝俊，目前以「burger brother」為名作為YouTuber活動，和金賢重在2020年通過音樂製作節目《寄生遠征隊》結識。





此外，金賢重2005年作為SS501成員出道，作為演員也十分活躍。 去年2月在演唱會上宣佈將於圈外女友結婚，稱對方是「最辛苦困難時守在我身邊的人」，同年10月29日喜得一子。

去年11月金賢重在電視節目中透露，和妻子從高二開始交往到出道初期，之後經歷多次分手復合：「當覺得世上只有家人時，希望有一位永遠站在我這邊的人，於是決定結婚。 妻子是很現實、賢明的人，比起物質上的承諾，我認為最好的報答是不走上歧途、好好維護家庭。」



提到兒子亦充滿慈愛：「看著兒子一天天長大，感覺和我小時候非常相似。 現在對於換尿布和洗澡都很熟練了。」 今年2月發行正規三輯《My Sun》時也提到兒子：「出現了需要我的能量的兒子。 兒子絕對是改變我的契機之一。」



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