本部長李俊昊讓信義商圈擠爆！惋惜因颱風沒能去逛夜市「乖乖在飯店吃芒果冰」
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本部長李俊昊讓信義商圈擠爆！惋惜因颱風沒能去逛夜市「乖乖在飯店吃芒果冰」

明星   2023年8月4日   星期五14:23   Erin   1

(封面圖源:KSD)

熱播中的人氣韓劇《歡迎來到王之國》中的男主角李俊昊，於8月2日風雨中抵台，原定8月3日的行程因颱風來襲而被迫延後至4日上午，於信義區舉行，從早上6點就已有死忠粉絲在現場排隊等待，只為見到本部長生人一面。

(圖源:KSD)
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在眾所期待之下李俊昊搭乘專車登場，他穿上白色T恤搭配全套米色的品牌休閒服飾，他留意到連對面馬路以及較遠的空橋上都擠滿了粉絲們，於是也向四面八方的粉絲們以及眾多媒體們一一揮手致意，並且不停變化姿勢頻送愛心，非常親民。
(圖源:KSD)
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距離上次來台已經有11年之久，李俊昊坦言自己一抵台就先喝了珍珠奶茶，原本8月3日是希望能到夜市去逛逛，無奈遇上了颱風攪局，讓他只能乖乖在飯店休息，不過也在飯店有吃到了芒果冰。對於台灣觀眾們喜愛《歡迎來到王之國》的程度遠在他想像之上，也讓他感到很開心，不忘提醒大家「這星期就是最後兩集囉！」請所有觀眾們一起死守首播到最後一刻。
(圖源:KSD)
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李俊昊也提到了自己接下來的活動，今日活動結束後他就立即開始投入接下來在日本即將展開的見面會，時隔多年再度以歌手的身分與大家見面，也讓他有點緊張。被問到他之後還希望挑戰什麼樣的角色呢？李俊昊表示最近正在研討一些劇本，不管是什麼樣的角色，只要能夠與觀眾們見面他都相當樂意接受挑戰。
(圖源:KSD)
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