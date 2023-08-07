後輩們太懂禮貌！出道13年的INFINITE有負擔：根本不敢走出待機室，三人手牽手才敢去廁所！

在前後輩文化異常嚴苛的K-POP界，當團隊出道13年，會遇到怎樣的待遇呢？

男團INFINITE睽違5年以完整體回歸，已經出道13年的他們在遇到後輩時也有尷尬的時候。 成員L（金明洙）和李成烈接受了媒體採訪，公開了團隊再次合體活動的感想。採訪中被問到出演音樂節目，金明洙表示：「已經出道13年了，應該會被叫始祖鳥了吧，有後輩在場反爾會有負擔，我也不打算走出待機室。」 李成烈接著補充道：「出演《SHOW！音樂中心》的時候根本沒法走出待機室，也沒法去衛生間，低著頭去廁所，大家會很大聲地問候『您好，我是某某某』，然後『咻』的一下讓出一條路。 我就特別沒氣勢地回一句『你好，我是INFINITE』，然後跑去廁所。」

最近愛豆圈非常流行「新曲Challenge」，記者問到相關個話題時，兩人回答：「提不起勇氣，大家都不想走出待機室，要去廁所也是三個人手牽手一起去。」出道十數年的INFINITE對於這幾年才出道的後輩團來說已經是歌壇大前輩了，但面對後輩們大嗓門式的問候以及恭敬的讓路，成員們還不習慣。



看到INFINITE的採訪，網友們也哈哈大笑，紛紛評論說：「這幫人太可愛了，又不是才出道4個月」、「笑死了，三個人手牽手一起去廁所」、「還沒適應後輩團打招呼，這一點也太可愛了吧」、「一如既往的可愛」、「即使有負擔，也請和後輩們一起玩一次Challenge」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞