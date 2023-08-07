后辈们太懂礼貌！出道13年的INFINITE有负担：根本不敢走出待机室，三人手牵手才敢去厕所！

在前后辈文化异常严苛的K-POP界，当团队出道13年，会遇到怎样的待遇呢？

男团INFINITE睽违5年以完整体回归，已经出道13年的他们在遇到后辈时也有尴尬的时候。 成员L（金明洙）和李成烈接受了媒体采访，公开了团队再次合体活动的感想。采访中被问到出演音乐节目，金明洙表示：「已经出道13年了，应该会被叫始祖鸟了吧，有后辈在场反尔会有负担，我也不打算走出待机室。」 李成烈接著补充道：「出演《SHOW！音乐中心》的时候根本没法走出待机室，也没法去卫生间，低著头去厕所，大家会很大声地问候『您好，我是某某某』，然后『咻』的一下让出一条路。 我就特别没气势地回一句『你好，我是INFINITE』，然后跑去厕所。」

最近爱豆圈非常流行「新曲Challenge」，记者问到相关个话题时，两人回答：「提不起勇气，大家都不想走出待机室，要去厕所也是三个人手牵手一起去。」出道十数年的INFINITE对於这几年才出道的后辈团来说已经是歌坛大前辈了，但面对后辈们大嗓门式的问候以及恭敬的让路，成员们还不习惯。



看到INFINITE的采访，网友们也哈哈大笑，纷纷评论说：「这帮人太可爱了，又不是才出道4个月」、「笑死了，三个人手牵手一起去厕所」、「还没适应后辈团打招呼，这一点也太可爱了吧」、「一如既往的可爱」、「即使有负担，也请和后辈们一起玩一次Challenge」等。

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