朴敘俊不願公開私生活有原因！曾被跟蹤狂緊盯2個月：他總是提前知道我的行程，比我先達到目的地

朴敘俊吐露曾被跟蹤多月，聽的粉絲們心驚膽顫。

近日攜新作《水泥烏托邦：末日浩劫》（又譯：烏托邦浩劫）亮相大螢幕的朴敘俊接受了多家媒體的採訪，宣傳新電影的同時也公開了關於自己的故事。



對於自己的私生活，朴敘俊也有話要說，稱：「以前對我的私生活也沒有那麼保守，其實是有原因的。 不知道大家有沒有這些經歷，車開到停車場之後，發現總是有一輛相同的車在我家附近停著，不管我去哪裡他都事先知道，並先一步等在那裡。」 朴敘俊爆料自己被某人跟蹤了2個月，「太可怕了，這些經歷讓我不敢踏出家門，我的父母和家人也因為擔驚受怕，每天都過得小心翼翼。 之前家人們喜歡分享照片，那些事情發生之後他們都很後悔，我知道身邊的人會被我影響，很難拿捏分寸。 有時候還會遇到相同的人乘不同的車跟蹤我，現在也會遇到，因為這些事情的發生，我才會變成現在這樣（小心翼翼）。」



此外，《水泥烏托邦：末日浩劫》由李炳憲、朴敘俊和朴寶英主演，改編自人氣韓國網漫《愉快的霸凌》的續作《愉快的鄰居》，內容在講述歷經一場大地震之後幾乎成為廢墟的首爾，倖存的人們開始聚集在唯一僅存的「皇宮公寓」，而展開了一場災難下的懸疑驚悚電影。 朴敘俊和朴寶英在影片中扮演一對夫妻，影片將於8月9日上映。



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