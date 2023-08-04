男演員+女歌手情侶檔是韓娛圈的趨勢嗎？

BLACKPINK JISOO和安普賢的戀情讓更多人關注到了韓娛圈內男演員+女歌手這樣的CP組合。
安普賢&BLACKPINK JISOO
8月3日韓娛圈誕生了一對熱乎乎的CP，K-POP頂流女團BLACKPINK JISOO戀上大7歲的演員安普賢，JISOO所屬經紀公司YG娛樂罕見火速回應，承認兩人抱著好感慢慢了解中。 而JISOO的全球知名度和人氣也令男友安普賢熱度暴增，目前他的IG粉絲數在戀情公開後短短4小時內就突破了400萬。
李鐘碩&IU
2022年最後一天D社爆料了IU和李鐘碩的戀情，兩人從親近的娛樂圈同事發展成為戀人，並一起在日本度過了甜蜜的聖誕節和跨年。 IU還參加了李鐘碩妹妹的婚禮，演唱了祝歌，離開時還被拍到李鐘碩一路貼心護送出門，十分恩愛。
鄭敬淏&少女時代秀英
韓娛圈最具代表性的長壽CP，2012年戀愛，2014年戀情曝光，目前兩人已經穩定交往了11年。 鄭敬淏稱得上是「女友向日葵」，經常在女友的IG裡留言，還在電視節目中公開和女友打電話聊天，甜蜜氛圍羨煞旁人，他倆也是很多粉絲和網友瘋狂催婚的一對。
柳俊烈&Girl's Day惠利
柳俊烈和惠利在2015年時合作了火爆韓劇《請回答1988》，雖然劇中惠利和朴寶劍終成眷屬，但戲外是柳俊烈贏得美人歸。 兩人感情穩定，經常被路人拍到約會。 近些年惠利也轉戰影視劇圈，據說兩人會看對方的作品，交流關於演技方面的話題。
曹政奭&GUMMY
與之前的四對官方情侶相比，這兩位已經是人生大前輩了，攜手步入婚姻殿堂，並在2020年升級當了父母。 曹政奭和GUMMY因圈內朋友介紹而相識，從2013年開始交往，2015年2月認愛，並於2018年結婚。
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