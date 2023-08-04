朴叙俊不愿公开私生活有原因！曾被跟踪狂紧盯2个月：他总是提前知道我的行程，比我先达到目的地

朴叙俊吐露曾被跟踪多月，听的粉丝们心惊胆颤。

近日携新作《水泥乌托邦：末日浩劫》（又译：乌托邦浩劫）亮相大萤幕的朴叙俊接受了多家媒体的采访，宣传新电影的同时也公开了关於自己的故事。



对於自己的私生活，朴叙俊也有话要说，称：「以前对我的私生活也没有那么保守，其实是有原因的。 不知道大家有没有这些经历，车开到停车场之后，发现总是有一辆相同的车在我家附近停著，不管我去哪里他都事先知道，并先一步等在那里。」 朴叙俊爆料自己被某人跟踪了2个月，「太可怕了，这些经历让我不敢踏出家门，我的父母和家人也因为担惊受怕，每天都过得小心翼翼。 之前家人们喜欢分享照片，那些事情发生之后他们都很后悔，我知道身边的人会被我影响，很难拿捏分寸。 有时候还会遇到相同的人乘不同的车跟踪我，现在也会遇到，因为这些事情的发生，我才会变成现在这样（小心翼翼）。」



此外，《水泥乌托邦：末日浩劫》由李炳宪、朴叙俊和朴宝英主演，改编自人气韩国网漫《愉快的霸凌》的续作《愉快的邻居》，内容在讲述历经一场大地震之后几乎成为废墟的首尔，幸存的人们开始聚集在唯一仅存的「皇宫公寓」，而展开了一场灾难下的悬疑惊悚电影。 朴叙俊和朴宝英在影片中扮演一对夫妻，影片将於8月9日上映。



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