《戀人》南宮珉睽違10年再度演出歷史劇感到陌生！8月4日晚間首播

2023年下半季令人期待的電視劇之一，即是MBC的新金土電視劇《戀人》，8月4日即將首播。《戀人》劇情描述歷經丙子之亂時，戀人們錯縱複雜的愛情，以及百姓們堅強的生命力。南宮珉作為男主角的表現也同樣令觀眾們因相信而看。

南宮珉距離上一次演出歷史劇已經是10年前的《龜巖許浚》，本次《戀人》終將演出淒楚的愛情故事，從開播前就已經成為大家關注的焦點。南宮珉將飾演一位連戰爭都無法阻擋他陷入命中注定愛情的男子李章賢，專情的他眼中只看得見一位女子，癡情魅力將令觀眾們動容。



對愛情抱持著悲觀態度的李章賢，遇見了女主角之後有了改變。南宮珉也表示原本人設是對愛悲觀，但愛情總是像開玩笑一般的降臨，也很可能讓人在一瞬間失去愛情。他也提到男女主角相遇後的變化將是本劇一大看點，李章賢原本對於沒有利益的東西看都不看一眼，卻開始為了女主角願意吃點虧，他將領悟到原來這就是愛情，而開始產生變化與成長。



南宮珉表示至今演繹過這麼多的角色，他認為最重要的就是如何塑造出與這個角色個性符合的外貌以及風格，唯有外型與這個角色相符，演出時才能夠更集中。由於自己相隔了10年才再度接演歷史劇，對於古裝的語氣、氛圍以及動作都覺得有點陌生，所以他努力讓自己在劇中的角色個性與外型相符，各種亮點讓大家看得出他對本劇的用心。《戀人》將於8月4日晚間首播。



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