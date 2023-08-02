97Line太可爱～连衣服都搭配好！柾国邀珉奎〈SEVEN〉舞蹈挑战：「还得教你太麻烦，你自己学吧」

BTS防弹少年团柾国近日推出SOLO单曲〈SEVEN〉，他也常通过weverse直播和粉丝们互动！

日前柾国直播时就有很多粉丝提到 challenge，他就说得先让金珉奎那小子一起跳一次才行 XD 更直接跟珉奎喊话：「珉奎啊～一起拍 challenge 吧！还得教你〈SEVEN〉的编舞太麻烦了，你自己学吧！不是说你有再学吗？看你是要跳第一段还是第二段。」

챌린지 얘기가 너무 많았어서

일단 김밍규 이 시끼랑은 한번 해야되고

일단 알겠어요. 이제 회사랑 얘기를 좀 해볼게요ㅋㅋㅋ

알겠습니다 저는 가볼게요

밍규야 챌린지 찍자 안 되겠다

너 저기 세븐 안무 가르쳐주기 귀찮으니까

따 너가

너가 얘기했잖아 따고 있다고

너 저기… pic.twitter.com/Uv8X4Fh60R — (@06_Y_13) July 30, 2023

结果隔天两人〈SEVEN〉的舞蹈挑战就来啦～两人甚至还有搭配穿搭，白裤、黑衣服、黑鞋子都戴上了墨镜。柾国也写下：「终於去找他拍了2，连衣服也完美，下一个是谁呢？来吧！」影片后面还有珉奎跳错的NG片段。（复习一下两人第一次舞蹈挑战：被BTS柾国催了几次，SEVENTEEN珉奎终於来道歉了！两人〈孙悟空〉舞蹈挑战还演起情境剧 XD）

얘들아

민규 정국 세븐 챌린지 왔다 !!!!! pic.twitter.com/Ma8ZGHG75H — moeum (@moeum_zip) August 1, 2023

影片一公开也在韩网引发热烈讨论，网友：「我爱马尔济斯犬呜呜」、「竟然连衣服都搭配了，好可爱」、「这个组合太棒了」、「能看到珉奎跳舞真的是感激不尽」、「不知道是不是因爲是真朋友，气氛太好了」、「两个人的身材都很好」、「银优、在玹，大家一起做点什么吧」、「柾国啊，能上传到YouTube上吗」等等。



而柾国这次发行SOLO单曲〈SEVEN〉也取得非常优异得成绩，日前他出演《SUCHWITA》时透露之后会再发一首单曲，然后才会发行专辑，大家就...一起期待吧！



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