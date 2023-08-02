《恋人》南宫珉睽违10年再度演出历史剧感到陌生！8月4日晚间首播

2023年下半季令人期待的电视剧之一，即是MBC的新金土电视剧《恋人》，8月4日即将首播。《恋人》剧情描述历经丙子之乱时，恋人们错纵复杂的爱情，以及百姓们坚强的生命力。南宫珉作为男主角的表现也同样令观众们因相信而看。

南宫珉距离上一次演出历史剧已经是10年前的《龟岩许浚》，本次《恋人》终将演出凄楚的爱情故事，从开播前就已经成为大家关注的焦点。南宫珉将饰演一位连战争都无法阻挡他陷入命中注定爱情的男子李章贤，专情的他眼中只看得见一位女子，痴情魅力将令观众们动容。



对爱情抱持著悲观态度的李章贤，遇见了女主角之后有了改变。南宫珉也表示原本人设是对爱悲观，但爱情总是像开玩笑一般的降临，也很可能让人在一瞬间失去爱情。他也提到男女主角相遇后的变化将是本剧一大看点，李章贤原本对於没有利益的东西看都不看一眼，却开始为了女主角愿意吃点亏，他将领悟到原来这就是爱情，而开始产生变化与成长。



南宫珉表示至今演绎过这么多的角色，他认为最重要的就是如何塑造出与这个角色个性符合的外貌以及风格，唯有外型与这个角色相符，演出时才能够更集中。由於自己相隔了10年才再度接演历史剧，对於古装的语气、氛围以及动作都觉得有点陌生，所以他努力让自己在剧中的角色个性与外型相符，各种亮点让大家看得出他对本剧的用心。《恋人》将於8月4日晚间首播。



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