朴寶英當年在《RM》竟真的誤會宋智孝和李鍾碩在交往！為《鬼神君》吻戲研究各種影片，即興創經典

朴寶英近日與電影《水泥烏托邦：末日浩劫》同僚演員李炳憲、朴敘俊一同登上《文明特急》和主持人JaeJae相見歡，回顧演藝生涯一些有趣的話題。

其中有一項來自於《Running Man》，當集主題是「秘密情侶」，宋智孝和來賓李鍾碩（李鐘奭）被安排要扮演秘密情侶執行秘密任務，任務包括挽手、牽手、額頭親吻……等等，兩人在執行挽手任務時就被朴寶英看到了，但朴寶英只是吸了吸鼻子裝作沒看見。



後來李鍾碩主動選擇與宋智孝同組，手一牽起來就讓朴寶英就露出又驚又喜的表情，這全都被攝影機紀錄了下來放送出去。回想那件事，朴寶英老實的說：「我很混亂，想知道為什麼他們隱藏不住自己的感情……我看到了什麼？這是真的嗎？」



《文明特急》此片段在推特獲得近9000次轉發，大家都覺得朴寶英實在太單純太可愛了，另外也有網友表示很喜歡宋智孝和李鍾碩的化學反應，當年節目看好幾遍呢！



런닝맨 미션 보고 사귀는 줄 알았던 박보영 귀여워 pic.twitter.com/4qnWsaEuxC — 취향 (@loverdramas) July 27, 2023

朴寶英在《文明特急》另外一個熱門片段，是談到《Oh 我的鬼神君》和曹政奭經典的三分鐘吻戲，吻戲裡後半都是即興的，問朴寶英為什麼，她解釋導演沒喊卡就只能繼續演下去，這才造就了名場面啊！朴寶英說她為了生涯第一次吻戲，看了好幾部吻戲影片，還曾認真的思考：就連無線台都那麼做了，那有線台tvN要怎麼辦？朴敘俊在旁邊都忍不住說朴寶英很可愛！



▼回顧經典吻戲，從朴寶英說「再親親一次也可以嗎？」都是即興



整場節目朴寶英還有個逗趣可愛的畫面，是她要被JaeJae翻出道前在攝影社的黑歷史時，直接起身要阻止JaeJae，想搶JaeJae手上的素描本還央求她別公開，最後當然是失敗了。她看著黑歷史忍不住轉頭大笑，但說當時磨練的演技給她出道的信心。



▼《文明特急》完整節目（《RM》相關話題約於，聊到曹政奭、《Oh 我的鬼神君》與黑歷史約在25:57起）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞