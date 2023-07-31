時隔5年完整體回歸！INFINITE舉行新專輯《13egin》發佈會，全員「All Black」西裝風～展現成熟魅力！
廣告

時隔5年完整體回歸！INFINITE舉行新專輯《13egin》發佈會，全員「All Black」西裝風～展現成熟魅力！

KPOP   2023年7月31日   星期一16:39   Yuan  

李成烈、張東雨、南優賢、金聖圭、L、李成種（圖源：TVdaily）

今日（31日）下午，INFINITE在首爾瑞草區蠶院洞 The Riverside 酒店舉行的第七張迷你專輯《13egin》Showcase。

▼李成烈、張東雨、南優賢、金聖圭、L、李成種
李成烈、張東雨、南優賢、金聖圭、L、李成種（圖源：TVdaily）李成烈、張東雨、南優賢、金聖圭、L、李成種（圖源：TVdaily）

▼金聖圭
金聖圭（圖源：TVdaily）金聖圭（圖源：TVdaily）

▼張東雨
張東雨（圖源：TVdaily）張東雨（圖源：TVdaily）

▼南優賢
南優賢（圖源：TVdaily）南優賢（圖源：TVdaily）

▼李成烈
李成烈（圖源：TVdaily）李成烈（圖源：TVdaily）

▼L
L（圖源：TVdaily）L（圖源：TVdaily）

▼李成種
李成種（圖源：TVdaily）李成種（圖源：TVdaily）

而今年是 INFINITE 出道迎第13年，5月隊長聖圭和前東家Woollim娛樂達成商標移轉，甚至自立門戶「INFINITE COMPANY」，自從宣布公司成立以來，連連有好消息。除了發行專輯、出演綜藝節目外，他們還準備了演唱會，8月19、20日於首爾開唱，8月27日橫濱場，9月2日台北場以及9月9日澳門場。
（圖源：twitter@IFNT_Official_）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 時隔5年完整體回歸！INFINITE舉行新專輯《13egin》發佈會，全員「All Black」西裝風～展現成熟魅力！
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手