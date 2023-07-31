時隔5年完整體回歸！INFINITE舉行新專輯《13egin》發佈會，全員「All Black」西裝風～展現成熟魅力！

今日（31日）下午，INFINITE在首爾瑞草區蠶院洞 The Riverside 酒店舉行的第七張迷你專輯《13egin》Showcase。

▼李成烈、張東雨、南優賢、金聖圭、L、李成種



▼金聖圭



▼張東雨



▼南優賢



▼李成烈



▼L



▼李成種



而今年是 INFINITE 出道迎第13年，5月隊長聖圭和前東家Woollim娛樂達成商標移轉，甚至自立門戶「INFINITE COMPANY」，自從宣布公司成立以來，連連有好消息。除了發行專輯、出演綜藝節目外，他們還準備了演唱會，8月19、20日於首爾開唱，8月27日橫濱場，9月2日台北場以及9月9日澳門場。



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