朴宝英当年在《RM》竟真的误会宋智孝和李钟硕在交往！为《鬼神君》吻戏研究各种影片，即兴创经典

朴宝英近日与电影《水泥乌托邦：末日浩劫》同僚演员李炳宪、朴叙俊一同登上《文明特急》和主持人JaeJae相见欢，回顾演艺生涯一些有趣的话题。

其中有一项来自於《Running Man》，当集主题是「秘密情侣」，宋智孝和来宾李钟硕（李钟奭）被安排要扮演秘密情侣执行秘密任务，任务包括挽手、牵手、额头亲吻……等等，两人在执行挽手任务时就被朴宝英看到了，但朴宝英只是吸了吸鼻子装作没看见。



后来李钟硕主动选择与宋智孝同组，手一牵起来就让朴宝英就露出又惊又喜的表情，这全都被摄影机纪录了下来放送出去。回想那件事，朴宝英老实的说：「我很混乱，想知道为什么他们隐藏不住自己的感情……我看到了什么？这是真的吗？」



《文明特急》此片段在推特获得近9000次转发，大家都觉得朴宝英实在太单纯太可爱了，另外也有网友表示很喜欢宋智孝和李钟硕的化学反应，当年节目看好几遍呢！



런닝맨 미션 보고 사귀는 줄 알았던 박보영 귀여워 pic.twitter.com/4qnWsaEuxC — 취향 (@loverdramas) July 27, 2023

朴宝英在《文明特急》另外一个热门片段，是谈到《Oh 我的鬼神君》和曹政奭经典的三分钟吻戏，吻戏里后半都是即兴的，问朴宝英为什么，她解释导演没喊卡就只能继续演下去，这才造就了名场面啊！朴宝英说她为了生涯第一次吻戏，看了好几部吻戏影片，还曾认真的思考：就连无线台都那么做了，那有线台tvN要怎么办？朴叙俊在旁边都忍不住说朴宝英很可爱！



▼回顾经典吻戏，从朴宝英说「再亲亲一次也可以吗？」都是即兴



整场节目朴宝英还有个逗趣可爱的画面，是她要被JaeJae翻出道前在摄影社的黑历史时，直接起身要阻止JaeJae，想抢JaeJae手上的素描本还央求她别公开，最后当然是失败了。她看著黑历史忍不住转头大笑，但说当时磨练的演技给她出道的信心。



▼《文明特急》完整节目（《RM》相关话题约於，聊到曹政奭、《Oh 我的鬼神君》与黑历史约在25:57起）



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