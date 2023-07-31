這位吸血鬼要來香港了！玉澤演首個個人亞洲巡迴粉絲見面會 香港場將於9/29舉行！

HOTTEST... 你們準備好了嗎？

玉澤演不僅在韓國野獸男團2PM活躍時期大獲人氣，近年在演藝發展上也斬獲豐富，憑藉人氣劇集《黑道律師文森佐》、《御史與祚怡》、《Blind》等展現亮眼演技，亦在近期熱播中的《為你心動》飾演紳士吸血鬼而俘虜不少觀眾！上星期，澤演在社交平台宣布將舉辦首個個人亞洲巡迴粉絲見面會，並將於9月29日（星期五）晚上8時假九龍灣國際展貿中心Star Hall進行香港場演出，與睽違多年的香港粉絲會面，讓一眾HOTTEST（2PM粉絲官方名稱）大呼「終於等到了」！



玉澤演轉眼出道15年，於2008年以2PM成員身份正式出道，在隊中擔當主Rapper的角色。2PM曾經推出多首紅遍亞洲的經典大熱金曲如〈Hands Up〉、〈I’ll Be Back〉、〈Again & Again〉、〈Heartbeat〉等，以帥氣十足的舞台魅力讓一眾粉絲為之瘋狂！而2010年正式開始發展演藝事業的澤演亦先後出演《Dream High》、《打架吧鬼神》等多部作品，一步一步累積演技實力，其後更在人氣韓劇《黑道律師文森佐》完美詮釋雙面人，展現精湛演技並迎來巔峰人氣！近期，澤演主演的新劇《為你心動》亦正值熱播中，劇中他化身高富帥的半人吸血鬼鮮于穴，與飾演人類朱仁諧的元志安共譜前世今生的浪漫戀曲，再次緊緊抓著粉絲的心！



2023 OK TAECYEON in ASIA : SpecialTY 是澤演首個個人亞洲巡迴粉絲見面會，他將於9月中在台北展開首站演出，再陸續到訪雅加達、香港、曼谷和馬尼拉，與亞洲各地HOTTEST見面。屆時，澤演除了會以精彩表演回饋觀眾，更會大送團體合照、簽名海報、寶麗來合照、自拍小卡、歡送環節等多項粉絲福利，勢必讓HOTTEST近距離感受到SpecialTY的熱情！



門票將於8月16日（星期三）早上十時起於快達票（網上購票：www.hkticketing.com 或購票熱線：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)）公開發售。在公開發售首日後，如有剩餘門票，則亦將於8月17日（星期四）起於香港會議展覽中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、九龍灣國際展貿中心及K11 Select的快達票售票處發售。

備註：

快達票將額外收取每張門票的顧客服務費。

各售票處或特約銷售點的不同辦公時間。

2023 OK TAECYEON in HONG KONG : SpecialTY門票售價詳情如下：



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