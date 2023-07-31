男神一直以来都这样宠粉！《神鬼海底捞》赵寅成自费租影厅招待粉丝看新作！当然也附上舞台问候〜

最近在韩国票房成绩不俗的电影《神鬼海底捞》在台热映中，而其中的男神演员赵寅成，每当推出新作品时总是会为了粉丝们，自掏腰包租下电影院影厅，招待粉丝们欣赏电影，当然本次也不例外。

这部电影《神鬼海底捞》不仅是描述走私犯罪的黑色电影，其中更有许多难以参透的心机，赵寅成在片中的戏份虽然不算太多，不过却是一个相当关键的人物。在韩国播映的第一个周末，赵寅成就招待了官方粉丝俱乐部的会员们来到电影院观赏，而且在本片中出演的演员们也来到此地进行短暂的舞台问候，让粉丝们感动不已。



赵寅成表示，真的是相隔很久又以电影作品与大家见面，《神鬼海底捞》是两年前就拍摄的电影，并且他也相当希望能够尽快上映。今年下半年赵寅成有《神鬼海底捞》以及《Moving异能》、《偶然成为社长》这些作品将陆续公开，还打趣著说自己25年来似乎是首次这么常常出现在粉丝们面前。同时还率领著主要演员们一同感谢粉丝们的支持。



赵寅成相当感谢粉丝们从出道至今一路相挺，也觉得粉丝们能对一个人如此专注的喜爱，这么长时间也不变心，认为是不容易的事。赵寅成公司相关人员也表示，《神鬼海底捞》上映原本想抽出少数得奖粉丝们进行招待，不过赵寅成却总是直接自掏腰包租下了大型的影厅，而且还不是只有一两次，而是每次有新作上映时，赵寅成都是如此宠粉的，因为赵寅成希望能让自己的粉丝们最先看到作品，也希望对粉丝的支持做出一点小小的回报。



《神鬼海底捞》中赵寅成饰演一位被称为是权上士的全国走私王，手段凶残就连金惠秀见到他都吓到发抖！帅气又不一般的气势大家可以到电影院感受一下！全台热映中。



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