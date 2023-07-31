《無用的謊言》與黃旼炫首度合作有火花！金所泫休息充足回歸 自爆靠這招入戲

愛情懸疑韓劇《無用的謊言》今晚強勢登場！大家期待嗎？

天生擁有識破謊言能力的「超能力少女」穆率熙（金所泫飾）是一名替人分辨真偽的「說謊者獵人」，正當她對人類的信任燃燒殆盡之際，某天卻遇上鄰家男孩金道河（黃旼炫飾），兩人相遇後決心揭開一宗兇殺案的真相，並逐漸從尷尬的鄰居關係，變成彼此的救贖。



今年是金所泫出道16年的大日子，她也終於在小休兩年後、以韓劇《無用的謊言》回應粉絲期待！近日她接受韓媒專訪，親自解構了「穆率熙」一角：「率熙在聆聽別人和分辨謊言的過程中，常常被人們弄得筋疲力盡；由於她必須在充滿謊言的環境下生活，所以她害怕敞開心扉，也習慣與人保持距離。」



金所泫入行以來仍勇於作出新嘗試，除了首次扮演「超能力」角色，今次也是她首度合作新晉男神黃旼炫，對此她自認與拍檔默契十足：「一開始他很安靜，但是我們變熟後，我發現他是一個非常幽默和聰明的人，和他一起拍攝很有趣，片場總是充滿笑聲！我們還分享了很多表演技巧，值得慶幸的是，他很樂於接受，我認為我們的化學反應可以好好地傳達出來！」當被問到如何準備角色時，金所泫亦大方地公開了「獨門秘方」——原來她會因應劇種，搭配不同歌曲幫助入戲：「拍攝《月升之江》時，我聽了很多用弦樂演奏的史劇原聲大碟，準備《Page Turner》時則不斷地播放鋼琴曲。」



從小背負「三金」之名，金所泫在國民的期待下成長，壓力之大非筆墨形容，她透露曾想過放棄演員事業：「接拍《Who Are You－學校2015》前，我真的很懷疑自己是否適合演藝工作，也想著要不要繼續下去，但是拍攝這部劇讓我安心，消除了我的疑慮。」小休後的她電量十足，還自認心急為觀眾帶來更多作品！回顧演藝生涯，她笑言「堅持」就是她最值得驕傲的事情：「我認為這可能是我多年來唯一完成的事情，儘管困難重重，但我堅持了十多年，我因為自己沒有放棄而感到自豪！未來我想成為一個與觀眾一起成長、變老、與他們一同走過人生的演員，就像一個長期陪在你左右的朋友。」



另外，為了宣傳新劇，《無用的謊言》在弘大一間大型咖啡店舉行為期兩星期的「《無用的謊言》特別體驗區」，到訪人士除了可以免費得到官方小禮物，更有機會抽中劇集特別周邊，近日到訪韓國的觀眾不妨到場打卡留念！Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》於本月31日首播，逢星期一、二晚上在「黃Viu」上架！



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