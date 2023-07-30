南宫珉演出《Stove League》和新人编导合作蔚为美谈：「这不是简单的剧本，选择了就不怀疑」

被誉为「信任而观看」的「国『珉』演员」，南宫珉近日登上刘在锡与曹世镐主持的谈话性节目《刘Quiz On the Block》谈述20多年的演技生涯，当然要聊聊众多人生角色，尤其是让他首度擒得电视台大赏的《Stove League》（金牌救援、奇迹拍档）。

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谈到《Stove League》就不得不赞许南宫珉挑剧本的独到眼光，因为《Stove League》以职业棒球运动的职场为题材，一般观众不容易被吸引，起初开出的收视率低到仅有3.3%，但逐渐走出口碑，普遍评价都认为即便不熟悉棒球也能看得津津有味。收视不断翻倍涨之下，结局飙至近19.1%佳绩，南宫珉就和剧中自己所诠释的「白承洙团长」一样，戏外也成功创造了奇迹。



南宫珉在《Stove League》（2019）之前，已透过《Remember－儿子的战争》（2015）、《金科长》（2017）与《操作》（2017）等作品奠定一线演员地位，是演技保证也是收视保证，会接演《Stove League》其实是跌破众人眼镜的，不只因为题材冷门，更因为《Stove League》编剧李新华（或译李信和）是新人，导演郑东允也是新人，他们却一起写下奇迹。



南宫珉选择《Stove League》的契机为何？他活灵活现的说自己从经纪公司代表那边收到剧本，代表要他「大概看一看吧」，他读了一小时就回电代表：「这不是能大概看看就好的电视剧。」代表听了才兴致高昂的回应：「对吧？很有趣吧？」南宫珉和编剧与导演见面才知道他们都是新人，大力称赞新人编剧太会写了，因此愉快的决定合作。南宫珉在《刘Quiz》是这么叙述幕后花絮的，但其他人的角度呢？

李新华编剧曾在个人IG透露与南宫珉首次见面的场景，南宫珉一见到他就不断称赞他首部作品就有这样的水准，还说：「我认为以名气论英雄的时代已经过去了。」到这里为止，李新华还认为南宫珉和心中的白承洙有所差距，但继续关注才发现，自己和没机会证明自己的Dreams（剧中球队、球团）一样，而南宫珉就是样样都能取得冠军的白承洙团长。



如同白承洙之於Dreams，南宫珉之於李新华就是伯乐的存在，他感恩的形容「是他抹去了我在阴影中写下的『我梦寐以求的电视剧不可能实现』」*，但在南宫珉拿下电视台SBS大赏时，他澈底体认到「梦想不可能实现」的话是错误的，因为看著南宫珉就犹如看著白承洙，体认到努力一定会得到证明，「一切都不是瞬间的花火，是默默走过来的光阴报以光荣的奖赏」。（*‎李新华编剧谈述首次与南宫珉见面的完整贴文翻译可见PTT‎）

「当我看了（剧本）觉得很有趣，选择了就不会怀疑它并努力发挥最大的效用。」有南宫珉的慧眼与努力发挥才诞生出名作《Stove League》，这随著上述的幕后内容蔚为美谈，到现在都是忠实观众仍津津乐道的，不过南宫珉谦虚的说自己挑到好剧本是幸运，刘在锡回应「选剧本也是种能力」，曹世镐则说：「因为本人有确信，才能付出相对应的努力。」



《刘Quiz》YouTube相关剪辑片段底下，网友都认可南宫珉的努力、赞许他非常帅气，还有人敲碗：「就像白实习（白玛莉，《千元律师》金智恩的角色）所说的，《Stove League 2》什么时候出来？」虽然不确定《Stove League》是否第二季计画，但李新华最新的PO文提到看了《刘Quiz》南宫珉最后的采访，心有戚戚焉想流泪，更透露自己还在努力写剧本，或许很快就能看见李新华编剧的新作了呢！



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