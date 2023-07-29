Starship為起訴黑粉翻譯了數千份文件！從Google總部獲取「脫粉收容所」運營者資訊，首開業內先河

難得所屬社做了一件所有粉絲都稱讚的事啊！

韓國經紀公司Starship娛樂為保護旗下女團IVE免受惡意YouTuber攻擊，收集數千份資料並翻譯為英文，終於在本月獲得美國法院和Google總部協助，得以挖出賬號運營者的真實身份。



追韓星的朋友也許都知道一個叫「脫粉收容所」的YT頻道，專門發佈未經證實的藝人虛假新聞、謠言緋聞等，矛頭瞄準防彈少年團、IVE等高人氣偶像，在粉絲中間可謂臭名昭著。 但因為YT服務器在美國，韓國經紀公司就算想起訴，也因為無法鎖定對方身份而只能作罷。 直到Starship這次開啟的先例。

Starship本月25日分享了針對「脫粉收收容所」的處理進度：2022年11月提起海外訴訟和民刑事訴訟，今年5月從美國法院拿到了「信息提供命令」，7月從美國Google總公司獲取了關於頻道運營者的「有意義的資訊」。

소속 아티스트 권리침해 법정 대응 관련 안내 pic.twitter.com/tTgYR8RcQm — STARSHIP Ent. (@STARSHIPent) July 25, 2023

根據Google總公司提供的信息，Starship已在韓國和美國對「脫粉收收容所」運營者朴某提出訴訟，罪名包括侮辱、散播虛假事實、損壞名譽、性騷擾未成年成員等。雖然朴某已刪除影片及頻道並PO出道歉文，但Starship認為「脫粉收容所」過往對藝人和公司造成負面影響是無法辯駁的事實，仍堅持追究其民刑事責任。

據悉，為了向美國法院提交證據，Starship輿論組的職員把粉絲提供的證據全部整理成統一格式，並加上「脫粉收容所」相應截圖畫面以證明是虛假內容，總共做出數千份資料，並將其全部翻譯成英文。

這一消息令眾多網友拍手稱快：「Starship做得好！」「重新為Starship應援」「原來獲取身份信息這麼難」「其他公司還在等什麼？」 「還有很多造謠帳號，全部按這個流程處理掉吧」。

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