【韓國K社小百科】韓國2024新詞：全勤乞丐！在韓國本土旅遊太丟臉了

什麼是「全勤乞丐」，這是韓國近期新生的詞彙，且是個貶義詞。

一位父親分享了自己小學四年級的孩子因沒有出國旅行而被同學嘲笑為「全勤乞丐」的故事。「全勤乞丐」是韓國新生的貶義詞，用來形容學期中沒有參加體驗學習、每天按時上學的學生。 A先生表示，他從未想到自己會親身經歷這種現象，而之前只在新聞中聽說過。 日前一則題為「我以為『全勤乞丐』只是個網路梗，沒想到我兒子也被這樣嘲笑了」的文章在論壇上引爆關注。 筆者A先生是一名職場人士，月收入在300萬-350萬（韓幣，下同）。 除去日常生活開支和房貸後，幾乎沒有多餘的資金。



A先生透露他曾收到學校發放的可以在學期中安排體驗學習的通知，但沒有想到不去參加體驗學習的家庭會如此稀少。 雖然他考慮帶孩子在國內旅行，但孩子更希望出國。 A先生提到，當他帶孩子坐在電腦前準備查詢韓國國內的旅遊目的地時，孩子卻表示「討厭在國內玩」、「每次被問到去哪玩過，都會覺得丟臉」，因為同學們大多去的是關島、新加坡、夏威夷等地。 最終，A先生和妻子商量後決定妻子帶著孩子出國旅行，一家人正在尋找便宜的機票。



A先生感慨道：「我們小時候也有攀比風氣，但現在這種攀比文化愈演愈烈，婚禮、虛榮心的攀比，令人窒息，生活真的不易。」A先生的孩子使用最新款的iPhone和iPad，而A先生自己還在用三星Galaxy S10手機。 他看到孩子因為「全勤乞丐」一詞而受到影響，感到十分無奈。

廣大網友看了這篇文章後也發表了自己的看法：「本以為只是新聞中的個別現象，真是讓人唏噓」、「現在的孩子都問家長的年收入」、「未來的攀比只會越來越嚴重」，「全勤乞丐這個詞確實反映了現今社會的風氣」等。



實際上，一些「丁克家庭」（選擇不生孩子的雙職工家庭）在談及「不生孩子的理由」時，除了為了擁有更多的時間和經濟自由，也提到了韓國社會競爭激烈的氛圍。 去年12月，韓國保健福祉部舉辦了首次「家庭頭腦風暴」活動，旨在了解低生育率的原因並制定政策。 有參與者表示：「不出國旅行的孩子被嘲笑為『全勤乞丐』，足以說明社會的攀比文化有多嚴重。」兒童之間的這種攀比文化亟待改善。

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