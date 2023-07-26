人氣男團SEVENTEEN的96line小分隊歌曲〈Light a Flame〉被越南歌手抄襲，惹怒各地克拉粉絲團結抗爭！

那位越南歌手不僅發布在各個平台，甚至還上電視宣傳，並持續跟粉絲對嗆。

近日，有越南克拉（CARAT是SEVENTEEN的粉絲名）發現SEVENTEEN中96line小分隊歌曲〈Light a Flame〉被叫做wanbo和zane的越南歌手（團隊）抄襲，粉絲們合力持續寫信向公司反應，希望SEVENTEEN的經紀公司Pledis Entertainment可以出面協助處理。



那位越南歌手使用一樣的歌曲旋律，在他們經營的劇場表演售票，粉絲得知後向其反應，對方承認用了SEVENTEEN那首歌的旋律節奏，但態度強硬不認為自己有錯，更不覺得自己是抄襲，甚至當作是自己的作品上電視台表演，讓粉絲們看了相當生氣。

▼SEVENTEEN〈Light a Flame〉原曲：



▼越南歌手電視表演的播出片段：

一開始是越南的粉絲發現後，製作成影片分享出去，中國粉絲得知此事後也在微博上製作影片分享，此外，FB粉絲專頁「우리의 별 :: ShiningStar SVT」也將事件整理成文，希望能有更多人看見，並齊力向公司反應此事。

相關影片，目前以「#ProtectSeventeen #ProtectLightAFlame」這兩個Hashtag在推特上引發效應中。

▼B站上，網友翻譯成中字，且整理了一些對方回應的內容。

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