《今生也請多指教》第一世的記憶出現反轉！保留前世記憶的秘密，就藏在千年前的這一天（EP.11）

這集的反轉看得人頭皮發麻！糾纏千年的5個人，原來是因為這一個難解的心結......

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第11集關鍵內容！



水、雪與寒夜

知音看到的第一世記憶裡，貂媛和她是名為「雪」與「水」的姐妹，姜珉起是祭司「天運」、瑞夏是神殿護衛「寒夜」，河道允也是護衛之一。

雪身體欠佳，水為給姐姐求藥而偷走巫鈴連夜逃跑。 天運帶隊追上二人，水哀嚎求情無果，雪最終還是被斬殺。 記憶中的寒夜拿著帶血的刀，水悲痛憤恨地喊著：「我要殺了你！」



一切的源頭

姜珉起強烈要求知音把第一世的記憶看完，說只有找到令她記住前世的原因，才能終結這樣的生活; 並勸瑞夏幫助知音「回歸平凡」。

知音為避免身邊人因自己受害，決定再次拿起巫鈴。 這一次，她看到了顛覆性的細節：當年雪和水被追上後，天運認為區區人命不如天命重要、打算殺掉雪，寒夜勸水妥協以保全性命，這時天運突然抽刀殺死了雪！



水在落火大橋奔向天運、想一刀刺死他，但被寒夜以身體擋住。 這時水後背中箭，臨死前握著巫鈴發誓：我會永生永世記得這份怨恨，就算重新投胎也一定報仇！原來，這一切的源頭都是千年前的一場仇恨！



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