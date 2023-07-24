《雖然沒準備什麼菜》真的是在李泳知家拍！鄰居收到禮物＆手寫信才知道：原來在這拍的～

近日，有位網友分享收到《雖然沒準備什麼菜》製作組準備的禮物和李泳知的手寫信，原來是和李泳知同大樓的住戶！

李泳知通過手寫信表達了感激之情：「我一直在這個商住兩用房邀請眾多嘉賓飲酒聊天。在全體住戶的照顧下，我們的節目得以成功結束本季。首先，真心感謝大家理解這一切過程。」



她接著說：「拍攝過程中，關於造成的噪音、外部公寓訊息暴露等等，應該給你們帶來很多不方便吧...雖然我們已經儘量注意這些部分，但是拍攝上好像不能完美地照顧所有居民，所以非常抱歉。」最後李泳知說帶著抱歉和感謝的心情準備了小禮物，託大家的福，誕生一個備受喜愛的節目，再次感謝大家的理解，很抱歉。

製作組也表示：「以下產品（排骨和烤肉套裝）是我們節目準備的小禮物，可以放心帶回家。在之前的拍攝過程中，應該會有大大小小的不便，非常感謝大家的理解。」該名網友驚訝表示收到禮物之後，才知道《雖然沒準備什麼菜》是在同棟樓進行拍攝，並提到完全沒有被打擾，網友們也對製作組和李泳知的心意稱讚聲不斷。



而《雖然沒準備什麼菜》是在李泳知實際住的地方與嘉賓邊喝酒邊聊天的節目。今年4月開始播出第三季，期間邀請了Jisoo、安俞真、Joshua＆DK、金采源、Karina、朴載範、I.M、朴寶英等人出演節目，期待下一季的到來呢！



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