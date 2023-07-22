【K社韓國小百科】最近韓國超流行的口頭禪「諾T呀」是什麼意思？連SEVENTEEN HOSHI都在玩手指舞

SEVENTEEN成員HOSHI口中的「諾T呀」（너 T야）到底是什麼意思？

作為目前K-POP界人氣最火爆的男團之一，SEVENTEEN的一舉一動可謂是牽動了所有「克拉妹」（粉絲名CARAT）的心，前段時間HOSHI在weverse上公開了一段「諾T呀」手指舞即刻引發熱烈關注，不少外國克拉妹表示完全搞不懂「諾T呀」到底是什麼意思。



「諾T呀」是「你是T嗎」的意思，其實源自這幾年潮流興的MBTI16型人格測試，「T」就是其中的一種，表示「Thinking」，與之相對應的則是「F」）（Feeling），兩者代表判斷方式（如何做決定），「T」人為思維型，「F」 人則是情感型。 前者重視符合邏輯、公正、公平的價值，對問題進行客觀的理解，常常被認為冷酷、麻木、漠不關心; 後者則考慮事情對人的影響，重視同情與和睦。 舉個簡單的例子，一句簡單的「我會再考慮看看」，T人表達的是「真的會仔細、從頭到尾再考慮一遍」，而F人的意思則是「大概率拒絕，我會自己看著辦」。

「諾T呀」的元祖是搞笑藝人許美真和韓智媛，兩人營運了一檔YouTube節目，其中一期講到女生們對某個話題進行討論，在討論過程中疑似是「T」人的小姊姊指出自己的觀點，表示並沒有人死去，而疑似是「F」人的小姊姊當時就反問了一句：「歐妮，諾T呀」，對對方的冷靜到毫無人情味的回到表示很不解。

這之後「諾T呀」就演變成了「你怎麼這麼無情」、「你怎麼這麼冷漠」的意思。 所以當你問朋友一件事情，對方並未和你產生共感，或他的反應沒能達到你的預期時，都可以說「諾T呀」！



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