【韓網熱帖】把可樂灑在了戀人的車裡，他讓我賠償

他的車是一輛Benz（賓士、奔馳）E系列，當時飛馳在高速公路上，因為旁邊的車無故變道，他突然轉動方向盤避讓，當時我正好在喝可樂，可樂就灑在了我的衣服和車坐墊上，我說了對不起，但過了幾天後他讓我給坐墊清洗費，費用是45萬，讓我賠40萬，還說這是朋友介紹的，價格已經很便宜了，這個錢我要給嗎？

韓國網友評論：

1. 錢給他，然後分手

2. 45萬一起給他，快點給我分手

3. 他真的一點都不喜歡你，給錢，分手

4. 怎麼會有這麽小氣的男人

5. 哇，這個人真的太小氣了，又不是故意灑的

6. 我怎麼感覺這個男的是故意的？？？？

7. 我覺得這是開車的人的問題啊，車技太差才讓別人灑了飲料，而且還不是對半分，居然讓你出一大半

8. 我也是Benz E系列車，黑色坐墊的話無所謂，淺色的話比較麻煩，但是如果對方是這種為了清潔費敲詐的人，你就快點分手吧

9. 甩給他45之後立即分手，我覺得他就是打算和你分手才這麽計算你的，這人太奇怪了

10. 在對方要錢之前我可能會主動問他，不過男人這樣的話，你直接給錢分手吧

出處： https://theqoo.net/hot/2863817385

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