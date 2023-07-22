張員瑛第一次線下見粉絲秒認出，還發現她的細微變化！相約一起遊歷更廣闊世界

能遇到張員瑛這樣的偶像，真的太暖、 太幸運了吧！

近日IVE張員瑛在見面會上與粉絲互動的影片獲得大量關注：她就連只在視訊簽售見過的粉絲都能記住，且在線下見面時一下子就認出來，還留意到對方有細微變化！



這段影片拍攝於今年7月16日的見面會，有一位粉絲之前只和張員瑛視訊通話過，來現場時髮型已經變了很多，沒想到張員瑛還是一下就認出！張員瑛：「好久不見，是不是！……不對嗎？」看名字後確認是同一位粉絲，認真看著粉絲說：「是不是有什麼變了？」 粉絲這才說自己染了頭髮，張員瑛也立即回憶起來。這段影片在Twitter上獲得1萬5千次轉發，真的讓人心裡好暖！



不僅如此，粉絲說這次跟IVE海外巡演是她第一次憑借自己的力量出國旅行、托張員瑛的福讓她的世界更加寬廣，張員瑛很受感動：「因為我而一起海外旅行了耶～歐尼第一次做的事是因為我、和我一起，真的好開心。以後一起經歷更多更新奇有趣的事吧。」



230716 장원영



언니가 처음하는 것들을 나 덕분에, 나랑 같이 할 수 있어서 너무 좋당

앞으로 더 신기한 거 재밌는 거 같이 많이 하자 pic.twitter.com/lDL0zx3ijd — 콜드 (@my831baby) July 19, 2023

粉絲說因為員瑛而非常幸福，員瑛也回以甜甜的笑容：「真的嗎？ 你這樣說讓我太感謝了。」



此外，IVE今年4月發行首張正規專輯《I've IVE'》，日前剛剛順利結束首次亞洲巡迴粉絲演唱會《The Prom Queens》。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞