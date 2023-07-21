VERIVERY相隔五個月再來台許願「熱呼呼雞排」 自曝瘋狂整理宿舍「現在終於可以走得進去」

VERIVERY六位成員東憲、浩榮、啟賢、延浩、勇盛、岡旻時隔五個月再度來台，表示上一次來台的時候對台灣留下了非常好的印象，所以這次也相當期待能夠與台灣粉絲們度過愉快的時間。

VERIVERY成員們表示上次來台吃過了許多台灣美食，包含了大家最推薦的芒果冰，雖然上次曾有工作人員買給他們吃，但VERIVERY這次許願能夠到店裡吃馬上做好的芒果冰！啟賢也說想念花生捲冰淇淋，但是附註香菜要拿掉。另外勇盛則是提到上次也有吃到雞排，很可惜已經冷掉，所以本次許願能夠吃到熱呼呼剛炸好的雞排。隊長東憲則是提到想再吃令他相當想念的鼎泰豐。



上一次VERIVERY來台演出，創下了最長的安可時間45分鐘的紀錄，這次演出是否有可能再安可更久？浩榮提到自己上一次演出後，累到無法跟成員一起去逛夜市，看到成員們後來拍的照片有點後悔，希望本次可以彌補他的遺憾。東憲則是提到自己在上次演出隔天還開了直播，但他根本嗓子都啞了，也說不出話來。不過這一次就算如此，若現場場地允許或者是粉絲很喜歡的話，他們也是會繼續打破自己的紀錄的！



隊長東憲也透露大家最近覺得宿舍太髒亂，瘋狂整理了一番，現在非常乾淨，也終於看得到路可以走進去了。原本還覺得住宿的空間不大，但整理完之後覺得空間大了許多。成員們也表示因為他們人數眾多，每個季節的衣服也非常多，而且也常收到很多粉絲們贈送的零食跟禮物，所以真的會有很多東西，他們這次預計可以維持3個月的乾淨空間。



東憲也分享了自己前年在美國跟岡旻為了很小的事情大吵一架，雖然真正事由已經小到大家都記不得了，但因為當時兩人都非常的敏感，所以吵得滿兇的，岡旻也說雖然隊內有個潛規則，是發生衝突時，年紀小的成員必須先向哥哥道歉，但上次吵架是東憲主動向他道歉的，兩人在和好的時候還留著眼淚互相擁抱著。



VERIVERY隊長東憲下半年也面臨即將入伍的時刻，他表示最放心不下的就是忙內岡旻，而年紀第二大的浩榮則表示沒有想要接替東賢出任隊長的意思，所以希望成員們都各自獨立，成為自己的隊長。最後六人還相當投入比出了「我推的孩子」的招牌貓耳朵動作，希望大家來鑑定一下哪個成員最可愛？VeriVery也希望本週六的演出能夠再與粉絲們共同創造美好的回憶。



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