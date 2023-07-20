MAMAMOO華沙不懼被告發依舊表演熱辣，看得EXO D.O都驚到張大嘴巴

MAMAMOO成員華沙在第2屆青龍電視劇大賞中的solo表演震撼了所有演員。

19日，第2屆青龍電視劇大賞隆重舉行，宋慧喬憑藉在《黑暗榮耀》中的精彩演繹捧回大賞。 同劇組的林智妍則以「涏鎮」一角拿下最佳女配角獎，眾望所歸。 河正宇也憑藉《毒梟聖徒》拿下最佳男主角獎，裴秀智則靠著在《安娜》中的顛覆表演斬獲最佳女主角獎。

頒獎過程中邀請嘉賓們的表演也令人矚目，華沙受邀亮相，演唱了自己的solo曲《Maria》。 當天的舞台裝扮主打復古風，她身穿紫色透視V領襯衫，搭配同色亮片喇叭褲亮相，勾勒出曼妙身姿。 華沙隨著音樂扭動身體，跪地搖胸的wave十分性感，台下的觀眾們也跟隨她一起清唱。 鏡頭拍到EXO D.O時，只見他被華沙的性感舞姿驚到，不自覺張大了嘴巴。





早前華沙因在校慶表演中舞蹈動作露骨，遭到學生家長聯合舉報，告其「演出罪」，目前警方已經介入調查。 被指控表演為華沙今年5月12日在韓國成均館大學慶典上演出，演唱的是solo曲《不要給我》，表演過程中華沙做出了一個極具煽動性的動作，隨後相關場景就登上了熱搜，引來大批網民就「大學慶典上適不適合做這種動作」進行了激烈的討論。



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