NewJeans新歌MV驚現梁朝偉！首次挑戰全白髮造型、對戲《魷魚遊戲》鄭好娟，劇情內涵討論度超高！

韓國女團NewJeans今日零點公開新歌《Cool With You》的MV，網友驚喜發現：除了鄭好娟飾演女主角外，男主角居然請到了影帝巨星梁朝偉 ！

《Cool With You》是NewJeans迷你二輯《Get Up》的主打歌，一共有AB兩個版本的MV，A版由鄭好娟擔任女主角，她每日跟隨和觀察不同的陌生人，卻似乎不被別人看見。（*具體內涵解讀在文末！）



B版MV中，鄭好娟終於和心儀男子相戀，某天正要與他約會時，男子身後突然走出一個身影，居然是香港影星梁朝偉！



梁朝偉一頭白髮，面帶狡黠笑容凝視鄭好娟和男子。隨後男子不再看見鄭好娟、而是轉頭看向其他女子，令鄭好娟陷入驚訝和茫然。 梁朝偉則帶著神秘莫測的笑容再次消失於人群中。



其實去年梁朝偉出席釜山電影節時就曾表示希望嘗試沒演過的角色類型，以及挑戰年輕時無法詮釋的成熟角色。 或許出演女團MV、挑戰頭髮全白造型，就是他做出全新嘗試的第一步！



韓網友紛紛震驚：「這居然是真的？」 、「居然在NewJeans MV看到梁朝偉」、「白髮帥到爆」、「看到梁朝偉的瞬間雞皮疙瘩全都起來了」、「只有短短一幕已給人超強烈印象」、「用眼神俘獲人心的天上演員」。

*以下涉及MV劇情解讀，如果想保留自己的解讀空間，可以看到這邊就好哦！



有韓國網友分析，鄭好娟飾演的是類似丘比特的角色，每天為凡人連接姻緣，自己卻感到分外孤獨。 她對一名非裔男子一見鐘情，為了與他在一起，決心放下神職（脫衣）、成為人類（淋雨），終於如願以償獲得了幸福的戀情。



某天她前去和男友約會時，遇到梁朝偉飾演的另一個非人類的存在，也許是另一位丘比特，亦或是惡魔或惡作劇之神。 梁朝偉令男子變心、隨後便離開，留下鄭好娟獨自體驗相戀的另一面——分別。

NewJeans飾演一直注視和擔心鄭好娟的另一組非人類存在（天使？ ）。分別後回到一個人的鄭好娟前去探望NewJeans，最後帶著隱約的微笑轉身離開。而《Cool With You》歌詞寫的即是無法避免的離別，與MV的貼合度也相當高。



看完網友分析忍不住感歎：NewJeans這一次的MV也是藝術品啊！

▽《Cool With You》A版MV：



▽B版MV，梁朝偉在1分55秒出現：



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