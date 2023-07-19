申惠善＋姜泰伍＋金成均懸疑電影新作《目標》8月30日確定在韓上映！

目前小螢幕正在熱播中的《今生也請多指教》劇情正進入最高潮，女主角申惠善所主演的新懸疑電影《目標》也終於將在8月30日確定上映，片中演員包含了《非常律師禹英禑》目前正在當兵中的男主角姜泰伍，以及《D.P逃兵追緝令》金成均。

每部作品都對角色有著卓越的消化能力以及令人相信而看的演技，申惠善以及金成均都擁有獨特的演技魅力，而正在服役中也令粉絲們相當想念的姜泰伍也參與其中，讓觀眾們對這部新懸疑電影《目標》相當期待，也終於定檔在暑假後期8月30日在韓國上映，今日也公開了主視覺海報。

電影《目標》描述隨著現代社會的潮流而出現的中古交易，相當寫實的素材以及懸疑描述手法，將讓這部作品相當具有特色。僅此一次的中古二手交易，卻讓主角秀賢成了犯罪目標，展開了之後難以預測的故事與狀況，這是在任何人身上都很可能發生的寫實故事，將引發觀眾們的高度共鳴。申惠善飾演的即是片中平凡的上班族「秀賢」一角，金成均與姜泰伍則飾演警察。



公開的主視覺海報中，也用了二手交易常見的快遞箱，上面掀開一角的封箱膠帶更寫著：「我今天與殺人犯進行了二手交易」，營造緊張懸疑感。因為二手交易而成為了犯罪目標的平凡上班族，開始對於日常生活所有事情產生懷疑，提高大家對電影的期待感。8月30日即將在韓上映。

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