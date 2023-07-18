炫彬&孫藝珍夫婦再添美談：擔心婚房裝修擾鄰，親自上門送豪禮「牛肉迫降」！

這對明星夫婦從形象到人品都從來不曾讓人失望，堪稱完美plus啊！

昨日有韓國網友翻出一篇2021年的舊PO文，再次令大家對炫彬和孫藝珍的好感度飆升。

原PO在2021年5月7日通過IG分享一張高級韓牛禮盒的照片，寫道：「地球上最喜歡的大演員在我出門的時候來家裡送禮了... 我都不知道有在裝修，聽說（他）親自過來詢問是否被吵到、送上禮物，展現出nice的模樣和manner。」 雖然未提及演員實名，但在最後加上兩個hashtag「牛肉迫降」、「大Sweet」，已給出滿滿暗示。



炫彬和孫藝珍2019年合作電視劇《愛的迫降》後一直有因戲生情的傳聞o，2021年元旦被D社曝光後承認終於戀情，隨後於2022年3月31日在眾人祝福中舉辦了溫馨又甜蜜的婚禮，去年11月喜迎一子。



炫彬2021年1月以全額現金48億韓元買下京畿道九里拱形村一戶100坪的高檔公寓，根據「牛肉迫降」PO文時間推測，當時應該是正在裝修新房，因擔心噪音擾鄰，所以炫彬帶著韓牛禮盒挨家挨戶上門懇請諒解。

韓網友：「炫彬只是親自上門問候大家都很開心了吧」、「居然還帶了韓牛，那麼把樓砸碎都可以忍耐kk」、「聽說在九里經常能見到炫彬遛狗，如果打招呼他就會很有禮貌地回應」、「猜（鄰居）會把牛肉放在地上，請求握手一下kk」。





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