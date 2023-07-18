炫彬&孙艺珍夫妇再添美谈：担心婚房装修扰邻，亲自上门送豪礼「牛肉迫降」！

这对明星夫妇从形象到人品都从来不曾让人失望，堪称完美plus啊！

昨日有韩国网友翻出一篇2021年的旧PO文，再次令大家对炫彬和孙艺珍的好感度飙升。

原PO在2021年5月7日通过IG分享一张高级韩牛礼盒的照片，写道：「地球上最喜欢的大演员在我出门的时候来家里送礼了... 我都不知道有在装修，听说（他）亲自过来询问是否被吵到、送上礼物，展现出nice的模样和manner。」 虽然未提及演员实名，但在最后加上两个hashtag「牛肉迫降」、「大Sweet」，已给出满满暗示。



炫彬和孙艺珍2019年合作电视剧《爱的迫降》后一直有因戏生情的传闻o，2021年元旦被D社曝光后承认终於恋情，随后於2022年3月31日在众人祝福中举办了温馨又甜蜜的婚礼，去年11月喜迎一子。



炫彬2021年1月以全额现金48亿韩元买下京畿道九里拱形村一户100坪的高档公寓，根据「牛肉迫降」PO文时间推测，当时应该是正在装修新房，因担心噪音扰邻，所以炫彬带著韩牛礼盒挨家挨户上门恳请谅解。

韩网友：「炫彬只是亲自上门问候大家都很开心了吧」、「居然还带了韩牛，那么把楼砸碎都可以忍耐kk」、「听说在九里经常能见到炫彬遛狗，如果打招呼他就会很有礼貌地回应」、「猜（邻居）会把牛肉放在地上，请求握手一下kk」。





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