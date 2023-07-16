男團SF9五成員進行台北任務！大秀個人技更無懼苦茶懲罰、數度下台走入粉絲群中近距離接觸！

團體SF9其中五位成員達淵、太陽、朱豪、輝映與澯熙，來台舉辦《2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI》，五人穿上了紫色西裝登場，化身特務們進行台北任務。





一開場就連續帶來三首舞曲「Puzzle」、「Good Guy」與「Dreams」，五人穿著深紫色西裝登場，為全場上千名粉絲全力跳到汗流浹背。達淵更用一嘗句中文說著「我們上次也在TICC演出，今天能再次來到這裡，非常開心」，獲得全場讚賞。SF9也提到上次來台是今年1月，並且簽名會的形式，這次終於能站上舞台為大家送上演出，讓他們感到相當興奮，也希望粉絲們能滿意他們奮力的唱跳表演。







SF9準備了許多遊戲環節，在台上他們為了增加可看性還互相妨礙對方，最終由太陽及朱豪必須進行最嚴峻的苦茶懲罰，雖然喝了一口之後他們都面有難色，其他成員們也搶著體驗，達淵說「聽說這個對身體很好」，雖然不知道苦茶具體的優點，他直接一口氣乾杯，還分享雖然喝的當下覺得還好，但是苦味是會一直持續釋出，每位成員都勇氣可嘉。







接下來每位特務都必須執行個人任務，達淵被指定的是「撒嬌三連拍」，感覺相當會撒嬌的他輕鬆達成，他還提醒大家「我後天就滿30歲了！」不過的確還是吃可愛長大的。澯熙深藏不露，在舞台上直接做起伏地挺身，上面還坐著一個人也沒問題！太陽的任務則是衝下台與第一排粉絲一一擊掌，輝映展現新歌的兩倍速舞蹈，朱豪則是跳起了與外型超級不搭的「Flower」，讓粉絲們尖叫不斷。





SF9也相當寵粉，抽出便利貼一一回答粉絲們的問題，被問到對台灣的印象，朱豪立刻大喊「芒果好好吃！」，還透露達淵一抵台就在找芒果去哪裡吃，熱愛健身的達淵，則是覺得台北的健身房設備超棒，讓他好滿足，太陽則是應粉絲要求清唱了自己音樂劇的曲目，輝映與朱豪則是抽到想要四目相交以及想合照的粉絲們，朱豪更是走到粉絲座位直接拿出粉絲的手機自拍，讓在場粉絲們都羨慕不已。





在安可曲之前，粉絲們也先為即將過生日的達淵以及朱豪送上蛋糕，他們也相當感動，捧著蛋糕與粉絲們合影，達淵還保證一定會吃掉這一個蛋糕的！在粉絲們相當不捨的心情下SF9五位成員們也送上了感言以及最終的安可曲目。

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