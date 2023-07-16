男团SF9五成员进行台北任务！大秀个人技更无惧苦茶惩罚、数度下台走入粉丝群中近距离接触！

团体SF9其中五位成员达渊、太阳、朱豪、辉映与澯熙，来台举办《2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI》，五人穿上了紫色西装登场，化身特务们进行台北任务。





一开场就连续带来三首舞曲「Puzzle」、「Good Guy」与「Dreams」，五人穿著深紫色西装登场，为全场上千名粉丝全力跳到汗流浃背。达渊更用一尝句中文说著「我们上次也在TICC演出，今天能再次来到这里，非常开心」，获得全场赞赏。SF9也提到上次来台是今年1月，并且签名会的形式，这次终於能站上舞台为大家送上演出，让他们感到相当兴奋，也希望粉丝们能满意他们奋力的唱跳表演。







SF9准备了许多游戏环节，在台上他们为了增加可看性还互相妨碍对方，最终由太阳及朱豪必须进行最严峻的苦茶惩罚，虽然喝了一口之后他们都面有难色，其他成员们也抢著体验，达渊说「听说这个对身体很好」，虽然不知道苦茶具体的优点，他直接一口气干杯，还分享虽然喝的当下觉得还好，但是苦味是会一直持续释出，每位成员都勇气可嘉。







接下来每位特务都必须执行个人任务，达渊被指定的是「撒娇三连拍」，感觉相当会撒娇的他轻松达成，他还提醒大家「我后天就满30岁了！」不过的确还是吃可爱长大的。澯熙深藏不露，在舞台上直接做起伏地挺身，上面还坐著一个人也没问题！太阳的任务则是冲下台与第一排粉丝一一击掌，辉映展现新歌的两倍速舞蹈，朱豪则是跳起了与外型超级不搭的「Flower」，让粉丝们尖叫不断。





SF9也相当宠粉，抽出便利贴一一回答粉丝们的问题，被问到对台湾的印象，朱豪立刻大喊「芒果好好吃！」，还透露达渊一抵台就在找芒果去哪里吃，热爱健身的达渊，则是觉得台北的健身房设备超棒，让他好满足，太阳则是应粉丝要求清唱了自己音乐剧的曲目，辉映与朱豪则是抽到想要四目相交以及想合照的粉丝们，朱豪更是走到粉丝座位直接拿出粉丝的手机自拍，让在场粉丝们都羡慕不已。





在安可曲之前，粉丝们也先为即将过生日的达渊以及朱豪送上蛋糕，他们也相当感动，捧著蛋糕与粉丝们合影，达渊还保证一定会吃掉这一个蛋糕的！在粉丝们相当不舍的心情下SF9五位成员们也送上了感言以及最终的安可曲目。

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