原來不只有我是這樣的！今日正式確診為「IU」

想必很多人都和 IU 一樣！

手機不離身的時代，很多人都有一種一定要保證手機電量100%的強迫症，連韓國歌壇小天后 IU 也是如此，自曝有「充電強迫症」。 IU 個人 YouTube 上公開過一段 IU 出道10周年紀念演出的幕後花絮影片，影片中正在休息的 IU 在後台開心地和工作人員們玩鬧。 上台之前 IU 突然拜託關係要好的工作人員幫她的手機充電，原以為是手機快沒電了 IU 才要充電，沒想到 IU 解釋：「其實電量是 100%，但我喜歡一直保持 100% 的電量，所以喜歡一直充著。」 此時周圍的工作人員爆出一片笑聲。

其實這則影片已經過去了4年，只不過最近又一次被韓國網友翻出來，進而又一次引發了關注，令廣大網友產生共鳴，大家紛紛表示：「我也有這個習慣，哪怕電量是 100% 也會一直充著」、「電量跌到 50% 以下我整個人就會很不安」、「手機沒電關機是不可能發生的事情」、「絕對不會讓手機的電量只剩下 50%」、「睡醒第一件事就是找插頭充電」...等。

看完 IU 的影片，小編今日也正式確診為「IU」，手機掉電量就會不安啊～！

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