《心跳》從沒見過那麼愛美又專情的吸血鬼！百年後尋找轉世的初戀，澤演＋高圭弼搞笑指數爆表！（EP.1 –5）

《心跳》已播出六集，每集劇情越來越搞笑，是大家放鬆心情的好選擇！從古代沉睡100年來到現代的吸血鬼玉澤演，加上身邊兩位老愛出餿主意的死忠跟班，他想尋找初戀情人的目標能夠順利達成嗎？

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古代吸血鬼宣于血（玉澤演飾）看著心愛的人該鮮（尹昭熙飾）為他犧牲，讓沒有心跳的吸血鬼希望變成真正的人類，體會為愛人心動的感覺。宣于血與兩個跟班以及一位人類朱姓管家說好，躺入棺材滿100年的那一天，請跟班將他叫醒，讓他能夠完完全全成為真正的人類。



不過朱姓管家的後代，一位保健室老師朱仁諧（元志安飾）繼承了一棟古宅，當她進入古宅內卻看見了棺材，出於好奇直接打開而喚醒了宣于血…不過距離100年的沉睡還差一日，於是宣于血並沒能完全成為人類，而成了半人半吸血鬼。他變得與人類一樣可以在鏡子中看見自己，但卻仍然保留著吸血鬼會被血液誘惑的特性。



由於宣于血與朱仁諧都主張自己才是這間房子的主人，於是兩人只好展開同居生活，宣于血第一次看見自己的帥氣模樣，還拿走了朱仁諧的卡盡情刷爆，在買貨公司上演服裝秀，買回各種風格的帥氣服飾，原本他為自己準備100年後要使用的金條財產，卻被兩個跟班花光，逼得他也只能去學校當清潔工打工賺錢還給朱仁諧。



說也奇怪，朱仁諧雖知道宣于血的身分，卻對他毫無畏懼。而宣于血在某次誤食了朱仁諧的血之後，覺得血中有他的初戀該鮮的感覺，但經旁人指點，朱仁諧的血太過冰冷且有毒，必須讓她的血液成為戀愛中的血液才能夠食用，於是大家開始協助宣于血營造出戀愛的感覺。宣于血又是精心搭配服裝與她約會，也對周圍的人相當體貼，開始改變了朱仁諧的想法。不過朱仁諧身邊也有位護花使者，總在她需要安慰時出現。



一位與早期的該鮮容貌相同的女子也出現在現代，宣于血也覺得自己終於等到了她，但最後仍必須透過血液來確認！澤演在劇中大展搞笑天分，與高圭弼以及尹炳熙三人一起並肩喝著珍貴人血的畫面太逗趣，想要看看輕鬆劇情的人可以試試看喔！



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