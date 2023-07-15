【韓網熱帖】離開SM娛樂的Super Junior成員銀赫&東海要創建自己的公司，搬出SM宿舍

據《體育首爾》獨家報導稱，與SM娛樂公司經紀合約到期的Super Junior成員銀赫與東海將各自創建公司，正在籌備個人工作室中， 此外銀赫還將離開位於清潭洞的SM宿舍。

韓國網友評論：

1. 哇，兩位歐巴真的喜歡黏在一起，哈哈哈哈哈，公司一定要成功啊

2. 希望你倆成功，為你們加油

3. 我就知道他們要自己開公司

4. 他倆原本就是隊內的人氣成員，還一起組小分隊，看來私下關係也很好

5. 我人生中最大的驕傲就是sj

6. 哈哈哈哈哈，他倆真的要結婚了吧

7. 他倆究竟好到什麼程度，真的做什麼都喜歡在一起，終於要有屬於自己的工作室了

8. 圭賢也沒和SM續約，SJ會繼續活動吧

9. 哪怕公司不同你們，你們仍舊一起生活也可以啊，宿舍family

10. D&E才是真友情

SJ銀赫、東海、圭賢離開SM，但會繼續進行組合活動！韓媒曝D＆E成立公司、圭賢有望與Antenna簽約

#SuperJunior #東海 #銀赫

Edit：Tracy

出處：https://theqoo.net/hot/2857659233?page=2

圖源：SM娛樂

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