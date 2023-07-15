王子去夜店？《歡迎來到王之國》被阿拉伯觀眾抵制：歪曲我們的文化！最終劇組道歉

韓劇《歡迎來到王之國》正在熱播，卻沒想到遭到了阿拉伯國家的抵制。

《歡迎來到王之國》由李俊昊和潤娥攜手主演，天生有著霸氣又高冷的性格和聰明才智的具元（李俊昊 飾）是King集團的小兒子，同時也是King酒店的繼承人，看似擁有一切的他，卻對突然消失的媽媽沒有絲毫記憶，為了尋找跟媽媽有關的解答而進入King酒店成為本部長。具元在King酒店卻遇見了與自己性格截然相反的女職員天嗣朗（潤娥飾），一開始互看不順眼的二人，也在多年的相處中逐漸滲入彼此.....



電視劇開播還算順利，雖然一上來被吐槽劇情太老套，但耐不住李俊昊和潤娥兩人顏值實在太高，霸道總裁愛上我的老套路實在太俘獲人心，該劇的收視率也節節攀高，有條不紊的播出中。 但韓流電視劇這幾年在全球都想有超高人氣，《歡迎來到王之國》的風自然也刮到了國外，只是沒想到其中的一部份劇情令阿拉伯國家的觀眾很不適。



劇中出演過《魷魚遊戲的》印度演員Anupam Tripathi（以下稱為阿里）客串了一把阿拉伯王子，他在劇裡的行為令阿拉伯國家的觀眾看得很生氣。 阿拉伯王子前去夜店玩樂，一邊摟著女人一邊喝酒，演繹出了紙醉金迷之態。



有阿拉伯國家的網友上網發言：「讓一個南亞的人來演阿拉伯王子，已經讓人很無語了，居然還有王子在夜店與女人喝酒的場景，這些場景在阿拉伯網上已經吵翻了，穆斯林+王族，在酒店摟著女人喝酒....」。 還有不少網友指責：「我們阿拉伯人根本不這樣，而且都不是阿拉伯的人演繹，劇組難道不會找阿拉伯人來演嗎」、「一看到這個場景就氣死我了，這絕對不是我們」、「韓劇根本就是在詆毀阿拉伯人和穆斯林，是在抹黑我們，阿拉伯人和穆斯林不喝酒也不去夜店」、「 根本就是在抹黑阿拉伯王子，觀眾們都在笑嘻嘻地看著劇裡的人物，以為我們阿拉伯人就是這樣傻乎乎」、「韓國人才全都是酒鬼+用下半身思考的人，種族歧視嚴重的國家」、「我們非常憤怒，有著悠久歷史的阿拉伯人對這種侮辱不會坐視不管」、「 噁心的種族歧視，非常不專業的，演員也不是阿拉伯人，穿衣服的方式都錯了」等。



事情傳回韓國後，也在韓網上引發了熱議，韓國網友表示：「拍個電視劇為什麼要隨意觸碰別的國家的文化」、「總有人覺得設置一些蠢笨的人設可以用来突顯男主」、「這部劇其實很爛，編劇太差了」、「我們確實很喜歡在電視劇裡貶低其他國家」、「劇組是不是以為印度是中東國家，太沒腦子了」等。

對於阿拉伯網友的指責，《歡迎來到王之國》製作組出面道歉，表示：「沒有任何嘲笑、歪曲其他國家文化的想法，對沒能考慮其他國家的立場、另觀眾感到不悅表示歉意，深刻反省劇組對他國文化沒能做到深刻的了解......會更正有問題的場景，劇組今後也會更加小心謹慎。」

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