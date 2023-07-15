【韩网热帖】离开SM娱乐的Super Junior成员银赫&东海要创建自己的公司，搬出SM宿舍

据《体育首尔》独家报导称，与SM娱乐公司经纪合约到期的Super Junior成员银赫与东海将各自创建公司，正在筹备个人工作室中， 此外银赫还将离开位於清潭洞的SM宿舍。

韩国网友评论：

1. 哇，两位欧巴真的喜欢黏在一起，哈哈哈哈哈，公司一定要成功啊

2. 希望你俩成功，为你们加油

3. 我就知道他们要自己开公司

4. 他俩原本就是队内的人气成员，还一起组小分队，看来私下关系也很好

5. 我人生中最大的骄傲就是sj

6. 哈哈哈哈哈，他俩真的要结婚了吧

7. 他俩究竟好到什么程度，真的做什么都喜欢在一起，终於要有属於自己的工作室了

8. 圭贤也没和SM续约，SJ会继续活动吧

9. 哪怕公司不同你们，你们仍旧一起生活也可以啊，宿舍family

10. D&E才是真友情

SJ银赫、东海、圭贤离开SM，但会继续进行组合活动！韩媒曝D＆E成立公司、圭贤有望与Antenna签约

#SuperJunior #东海 #银赫

Edit：Tracy

出处：https://theqoo.net/hot/2857659233?page=2

图源：SM娱乐

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