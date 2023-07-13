【K社韓國小百科】震驚全韓的「幽靈兒童案」！多人被親生父母殺害

近日，韓國警方偵辦多起「無戶籍嬰兒」遭父母殺害案，又稱「幽靈兒童案」（指在醫院有出生記錄、但未登記戶籍的嬰兒）。

事情的起因源自「水原冰櫃死嬰案」，一名30多歲水原市女子於2018年11月和2019年11月分別生下一名女嬰和男嬰，但她在分娩次日就將嬰兒殺害，並藏屍於家中冰櫃內數年。 按照嫌疑人的說法，她因經濟困難對親身骨肉下毒手，還向丈夫謊稱流產。

因為「水原冰櫃死嬰案」掀起的社會輿論，另韓國警方十分重視，於是於6月28日開始調查2015年以來在醫院有出生記錄但未登記戶籍的2000多名兒童的狀況。 7月2日韓媒通報了巨濟市的相關案件，6月底警方拘捕了一名30多歲女子和她20多歲的男友，兩人涉嫌殺害他們的孩子並埋屍山中，他們一度謊稱男嬰意外身亡。 而隔壁的大田市也發生了同樣的案件，一名20代女子涉嫌產下一名男嬰后將其餓死。



在韓國警方密集追查「幽靈兒童案」的期間，截至7月7日，韓國各地方政府共接到1069件涉及「幽靈嬰兒」事件的舉報，並對其中的939件進行偵辦，共查出死亡11件，下落不明782件。

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