被ATTRAKT指控私下交易FIFTY FIFTY，The Givers終發聲、反控ATTRAKT確實存在問題

FIFTY FIFTY近期與經紀公司ATTRAKT鬧合約糾紛，ATTRAKT大動作指控合作的勞務外包公司The Givers從中操弄，還公布錄音欲證明The Givers想私下將FIFTY FIFTY賣給韓國華納音樂。事情鬧了好幾日，The Givers今（14）日終於對外發布聲明並反控ATTRAKT，不過僅針對ATTRAKT與FIFTY FIFTY官司中的結算遺漏問題。

FIFTY FIFTY會與ATTRAKT對簿公堂想解除合約，原因正是認為結算有問題，而ATTRAKT在法庭上反駁錯在外包公司The Givers、已做糾正，The Givers今表明並非事實、「懷著委屈想進行說明」，更反控ATTRAKT遺漏收益明細。聲明內容先是說明ATTRAKT與專輯與音源流通公司Interpark的投資與收益爭議點，包括法庭上FIFTY FIFTY方提出的Star Crew 娛樂與Interpark、ATTRAKT的多方合約問題，再點出正是這部分ATTRAKT遺漏了收益明細。

The Givers說明Star Crew 娛樂2020年8月與Interpark簽訂了預付款投資流通合約，在Interpark投資之後，Star Crew 娛樂開始了新人女團（即FIFTY FIFTY）出道計畫並在2021年6月成立了ATTRAKT開始作業，後來ATTRAKT也把FIFTY FIFTY首張專輯的音源收入支付給了Interpark。

The Givers強調對此資金流向並不在意，但點出Interpark 10日已向媒體說明立場「該投資合約不是為了FIFTY FIFTY的投資，成員們沒有義務常還」、「Interpark預付款與ATTRAKT無關，FIFTY FIFTY的音源以及今後做為擔保投入的預付款是否真的有關聯，確實已產生疑問」。

The Givers不願被ATTRAKT扣上結算錯誤罪名，表明自己只是遲交結算書，但從未遺漏明細，反控遺漏明細的是ATTRAKT：「製作結算書時，流通公司（Interpark）要支付給ATTRAKT的『Fifty Fifty專輯及音源收益』相關明細並不存在，The Givers以ATTRAKT的資料為依據，才會在結算書呈現出『音源／唱片收入0韓元』。」

The Givers更指出ATTRAKT全洪准代表和現任Star Crew 娛樂代表全英准是兄弟，疑似再指控ATTRAK和Star Crew娛樂有聯手對付其的可能性。

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