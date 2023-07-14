被ATTRAKT指控私下交易FIFTY FIFTY，The Givers终发声、反控ATTRAKT确实存在问题

FIFTY FIFTY近期与经纪公司ATTRAKT闹合约纠纷，ATTRAKT大动作指控合作的劳务外包公司The Givers从中操弄，还公布录音欲证明The Givers想私下将FIFTY FIFTY卖给韩国华纳音乐。事情闹了好几日，The Givers今（14）日终於对外发布声明并反控ATTRAKT，不过仅针对ATTRAKT与FIFTY FIFTY官司中的结算遗漏问题。

FIFTY FIFTY会与ATTRAKT对簿公堂想解除合约，原因正是认为结算有问题，而ATTRAKT在法庭上反驳错在外包公司The Givers、已做纠正，The Givers今表明并非事实、「怀著委屈想进行说明」，更反控ATTRAKT遗漏收益明细。声明内容先是说明ATTRAKT与专辑与音源流通公司Interpark的投资与收益争议点，包括法庭上FIFTY FIFTY方提出的Star Crew 娱乐与Interpark、ATTRAKT的多方合约问题，再点出正是这部分ATTRAKT遗漏了收益明细。

The Givers说明Star Crew 娱乐2020年8月与Interpark签订了预付款投资流通合约，在Interpark投资之后，Star Crew 娱乐开始了新人女团（即FIFTY FIFTY）出道计画并在2021年6月成立了ATTRAKT开始作业，后来ATTRAKT也把FIFTY FIFTY首张专辑的音源收入支付给了Interpark。

The Givers强调对此资金流向并不在意，但点出Interpark 10日已向媒体说明立场「该投资合约不是为了FIFTY FIFTY的投资，成员们没有义务常还」、「Interpark预付款与ATTRAKT无关，FIFTY FIFTY的音源以及今后做为担保投入的预付款是否真的有关联，确实已产生疑问」。

The Givers不愿被ATTRAKT扣上结算错误罪名，表明自己只是迟交结算书，但从未遗漏明细，反控遗漏明细的是ATTRAKT：「制作结算书时，流通公司（Interpark）要支付给ATTRAKT的『Fifty Fifty专辑及音源收益』相关明细并不存在，The Givers以ATTRAKT的资料为依据，才会在结算书呈现出『音源／唱片收入0韩元』。」

The Givers更指出ATTRAKT全洪准代表和现任Star Crew 娱乐代表全英准是兄弟，疑似再指控ATTRAK和Star Crew娱乐有联手对付其的可能性。

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