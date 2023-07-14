太可愛～BTS柾國在機場突然忘記自己發明的「擁抱heart」怎麼比！本人笑了，連工作人員都笑出來 XD
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太可愛～BTS柾國在機場突然忘記自己發明的「擁抱heart」怎麼比！本人笑了，連工作人員都笑出來 XD

明星   2023年7月14日   星期五15:19   Yuan  

（封面圖源：Weverse＠BTS截圖、YouTube@MYDAILY截圖）

BTS防彈少年團柾國日前在weverse直播時提到，想要創造新的heart，所以發明了「擁抱heart」。

柾國說：「我創造的愛心，大家看...不是這個（手肘愛心）也不是這個（手比愛心），你們看我現在抱著這個愛心，是這樣抱住的感覺，這是我對大家的愛。」

12日出發飛往紐約的時候，柾國想要在記者們面前展示一下，結果一時忘記順序，他本人笑了，連後面的工作人員也笑了，最後終於成功 XD 這也讓網友紛紛表示：「因爲那個出故障的狗狗太可愛」、「哈哈哈哈 自己也在笑」、「那邊停頓的樣子太搞笑了」、「那個heart很適合柾國」、「但是擁抱的heart又溫暖又奇特」等等。

（當天機場照：BTS柾國機場照睡眼惺忪超可愛！前往美國紐約參加「2023 Summer Concert Series」成為開場歌手

柾國在今日下午1點發行個人單曲〈Seven〉，邁出正式SOLO活動的第一步。他也說：「這是一首任何人都可以輕鬆愉快享受的中毒性很強的歌曲，第一次聽就覺得『這個一定要做』，一聽就迷上的歌曲，非常好。」而MV更找來韓韶禧出演，不知道大家有看了嗎？也期待在《2023 Summer Concert Series》的首個舞台啊！
（圖源：BIGHIT MUSIC）

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